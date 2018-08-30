Bellingcat: українські ультраправі проходили вишкіл на базі в Польщі
Слідча група Bellingcat заявляє, що члени декількох ультраправих організацій з України проходили курс військової й тактичної підготовки в Польщі.
Згідно з матеріалами розслідування, навчання відбувалося в тренінговому центрі приватної компанії European Security Academy (ESA).
Ця компанія є однією з найбільших на ринку послуг військової та безпекової підготовки. Головний офіс розташований у Вроцлаві (Польща).
Bellingcat наводить численні фотографії з соціальних мереж ESA. На фото - курси з вогневої та тактичної підготовки, які проходили учасники з України.
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Слідча група ідентифікувала, в тому числі за допомогою соцмереж, деяких учасників тренінгів як ультраправих активістів.
Серед них ветерани й бійці "Азову", активісти організацій: "Традиція і Порядок", "Національний корпус", "Національні дружини", а також "Захист і Реконструкція країни" - ГО "Зірка", які характеризуються як ультраправі.
Слідча група наводить фото з соцмережі з подякою від тодішнього командира загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії України Ігоря Михайленка (тепер керівник "Національних дружин").
Керуючий директор ESA Бартош Бриль заявив Bellingcat, що компанія відмовляє в підготовці ультраправим активістам та тим, хто пов'язаний з ультранаціоналістичними організаціями.
Він запевнив, що компанія проводить попередню перевірку кожного з учасників тренінгу.
При цьому слідча група дійшла висновку, що деякі учасники тренінгів, які компанія проводила в Польщі, не приховують свого зв'язку з ультраправою ідеологією.
Матеріали розслідування свідчать, що вони є членами націоналістичних організацій, в тому числі причетних до насильства проти ромів.
Bellingcat також знайшов опубліковані ними самим фото в соцмережах з нацистським привітаннями, татуюваннями, які свідчать про підтримку расистських поглядів, та навіть з прапорами зі свастикою.
Один з учасників тренувань, ветеран "Азову" Ігор "Маляр" (Нацгвардія заперечила, що він був в складі її формувань) мав татуювання у вигляді свастики на голові та був учасником інцидентів пов'язаних з расизмом та нападами в Україні.
Тренування в Польщі проходив і Іван Пилипчук, один з керівників "Традиції й порядку", ветеран АТО.
Bellingcat знайшла на його сторінці в Facebook фото з фронту, де він віддає нацистське вітання, та фото в Instagram, де він хвалиться майкою з нацистським гербом та книгою Адольфа Гітлера.
Хто оплачував тренування
Представником компанії ESA в Україні є чинний інспектор патрульної поліції Дмитро Новак.
Він запевнив Bellingcat, що всі учасники тренувань платили за них з власної кишені, навіть якщо представляли державні структури.
Національна гвардія також заперечила виділення бюджетних коштів на тренінги від ESA.
Тренування державних підрозділів
З посиланням на саму компанію ESA, Bellingcat повідомляє, що вона провела навчання для деяких елітних військових та поліційних підрозділів України.
Серед них антитерористичний підрозділ"Циклон", який проходив підготовку в Україні та в Польщі, а також спецпідрозділ Управління державної охорони "Булат", який проходив навчання в Польщі.
За підготовку "Булату" УДО навіть видало компанії подяку.
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