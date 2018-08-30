Bellingcat: українські ультраправі проходили вишкіл на базі в Польщі

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Слідча група Bellingcat заявляє, що члени декількох ультраправих організацій з України проходили курс військової й тактичної підготовки в Польщі.

Згідно з матеріалами розслідування, навчання відбувалося в тренінговому центрі приватної компанії European Security Academy (ESA).

Ця компанія є однією з найбільших на ринку послуг військової та безпекової підготовки. Головний офіс розташований у Вроцлаві (Польща).

Bellingcat наводить численні фотографії з соціальних мереж ESA. На фото - курси з вогневої та тактичної підготовки, які проходили учасники з України.

Слідча група ідентифікувала, в тому числі за допомогою соцмереж, деяких учасників тренінгів як ультраправих активістів.

Серед них ветерани й бійці "Азову", активісти організацій: "Традиція і Порядок", "Національний корпус", "Національні дружини", а також "Захист і Реконструкція країни" - ГО "Зірка", які характеризуються як ультраправі.

Слідча група наводить фото з соцмережі з подякою від тодішнього командира загону спецпризначення "Азов" Національної гвардії України Ігоря Михайленка (тепер керівник "Національних дружин").

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник "Національних дружин" Ігор Михайленко

Керуючий директор ESA Бартош Бриль заявив Bellingcat, що компанія відмовляє в підготовці ультраправим активістам та тим, хто пов'язаний з ультранаціоналістичними організаціями.

Він запевнив, що компанія проводить попередню перевірку кожного з учасників тренінгу.

При цьому слідча група дійшла висновку, що деякі учасники тренінгів, які компанія проводила в Польщі, не приховують свого зв'язку з ультраправою ідеологією.

Матеріали розслідування свідчать, що вони є членами націоналістичних організацій, в тому числі причетних до насильства проти ромів.

Bellingcat також знайшов опубліковані ними самим фото в соцмережах з нацистським привітаннями, татуюваннями, які свідчать про підтримку расистських поглядів, та навіть з прапорами зі свастикою.

Один з учасників тренувань, ветеран "Азову" Ігор "Маляр" (Нацгвардія заперечила, що він був в складі її формувань) мав татуювання у вигляді свастики на голові та був учасником інцидентів пов'язаних з расизмом та нападами в Україні.

Тренування в Польщі проходив і Іван Пилипчук, один з керівників "Традиції й порядку", ветеран АТО.

Bellingcat знайшла на його сторінці в Facebook фото з фронту, де він віддає нацистське вітання, та фото в Instagram, де він хвалиться майкою з нацистським гербом та книгою Адольфа Гітлера.

Хто оплачував тренування

Представником компанії ESA в Україні є чинний інспектор патрульної поліції Дмитро Новак.

Він запевнив Bellingcat, що всі учасники тренувань платили за них з власної кишені, навіть якщо представляли державні структури.

Національна гвардія також заперечила виділення бюджетних коштів на тренінги від ESA.

Тренування державних підрозділів

З посиланням на саму компанію ESA, Bellingcat повідомляє, що вона провела навчання для деяких елітних військових та поліційних підрозділів України.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Bellingcat заявляє, що бійці спецпідрозділу УДО "Булат" проходили навчання в Польщі

Серед них антитерористичний підрозділ"Циклон", який проходив підготовку в Україні та в Польщі, а також спецпідрозділ Управління державної охорони "Булат", який проходив навчання в Польщі.

За підготовку "Булату" УДО навіть видало компанії подяку.

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