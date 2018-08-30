"Галли не піддаються змінам": заява Макрона викликала скандал у Франції

Копирайт изображения Reuters Image caption Еммануель Макрон під час візиту до Копенгагена поскаржився на опір його реформам у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон обурив противників, звинувативши французьких "галлів" у протистоянні змінам.

Під час візиту до Данії пан Макрон заявив, що його спробам реформувати трудове законодавство перешкоджали, оскільки французи не є такими відкритими для реформ, як "данці-лютерани".

Опозиціонери звинуватили його в демонстрації "зневаги" до свого народу.

Пізніше пан Макрон заявив, що його коментар треба сприймати з гумором.

Виступ пана Макрона у Данії був не першим випадком, коли він використав іноземний візит, аби висвітлити те, як він бачить опір реформам.

У минулому році, під час візиту до Румунії, пан Макрон сказав, що Франція "не є країною, яка реформується" і додав: "Багато хто намагався і зазнав невдачі, оскільки французи ненавидять реформи".

Французький президент під час перебування у Данії висловив своє захоплення данською моделлю балансу гарантій зайнятості та гнучкості ринку праці.

"Те, що тут стало можливим, пов'язано з культурою. Це народ, відмічений своєю історією. Цей лютеранський народ, який пережив перетворення в ці останні роки, - це не галли, які не піддаються змінам", - сказав він.

Галли - це кельтський народ, який жив на території сучасної Франції дві тисячі років тому. Герої коміксів про галлів Астерікс та Обелікс є одними з найбільш впізнаваних французьких символів.

Копирайт изображения Alamy / Getty Image caption Порівняння Еммануелем Макроном "галлів" з данцями дуже не сподобалося деяким французам

Якою була реакція у Франції

Представники опозиції розкритикували заяву Макрона.

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила: "Як завжди, він зневажливо ставиться до французів під час перебування за кордоном. "Галли" будуть раді відповісти на його зарозумілість та неповагу".

Депутат від правої партії Республіканці Фаб'єн ді Філіппо заявив, що президент знову образив французів. "Макрон перевершив себе у Данії", - зазначив він.

Лівий депутат Алексі Корб'єр назвав президента невігласом, оскільки галли, на його думку, були "великими винахідниками".

Через критику у четвер Еммануель Макрон уточнив свій коментар про галлів, який назвав "гумористичним".

"Я люблю Францію і французів... Я люблю їх, ці галльські племена, я люблю нас такими, якими ми є", - наголосив він під час візиту до столиці Фінляндії Гельсінкі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Профспілкі та ліві партії неодноразово виходили на акції протесту проти реформ Макрона

Представник уряду сказав, що пан Макрон мав на увазі політичні партії, коли він говорив про "галлів, що не піддаються змінам".

Еммануеля Макрона обрали президентом Франції у травні 2017 року. Його уряд обіцяв скоротити безробіття з 9,5% до 7% протягом п'яти років, але зіткнувся з масовими акціями протесту проти змін у трудовому законодавстві, які президент вважав ключовою реформою.