Копирайт изображения YANNY BRUERE Image caption Кампанію проти мера Лондона розпочали після появи надувного "малюка Трампа" у липні

Протестувальники отримали дозвіл запустити над центром Лондона гігантську повітряну кулю у вигляді мера міста Садіка Хана.

Активісти зібрали близько 60 тисяч фунтів стерлінгів для створення 9-метрового "малюка Хана", який злетить над районом Вестмінстер 1 вересня.

Краудфандингова кампанія проти Хана з'явилася після того, як під час візиту президента Трампа над Лондоном демонстранти на знак протесту запустили повітряну кулю у вигляді "малюка Трампа".

Садік Хан заявив: "Якщо люди хочуть провести суботній день, споглядаючи мене в жовтому бікіні, то, будь ласка".

"Хоча не думаю, що жовтий мені личить", - додав мер.

Дозвіл на велетенську надувну фігуру надала адміністрація міста, поліція та агенція з контролю над повітряним простором NATS.

Фігура мера в бікіні - нагадування про рекламу про "тіло, готове до пляжу", яку Садік Хан заборонив у 2016 році як таку, що просуває нездорові та неареалістичні образи людського тіла.

В описі краудфандингової сторінки йшлося: "Зважаючи на те, що над Лондоном дозволили підняти повітряну кулю "малюка Трампа" під час його візиту до Британії, давайте зробимо "малюка Хана" і подивимося, чи свобода слова застосовується до всіх".

Копирайт изображения EPA/ANDY RAIN Image caption Мер дозволив протестувальникам запустити надувного "Малюка Трампа" в Лондоні під час візиту президента США до Британії

Протестувальники вважають, що під час правління Садіка Хана рівень злочинності в Лондоні значно виріс.

Гроші, що залишаться після запуску повітряної кулі, активісти хочуть використати на кампанію за відставку мера.

Речник мера заявив: "Як завжди, міська влада працює в тісній координації із міською поліцією та іншими органами, щоб забезпечити проведення цієї акції протесту безпечним чином".

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