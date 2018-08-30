Актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні - ЗМІ

Копирайт изображения AFP Image caption Актор Жерар Депардьє на Каннському фестивалі у 2015 році

Французького актора Жерара Депардьє звинуватили в нападі та зґвалтуванні молодої актриси, повідомили джерела у прокуратурі Парижа.

Актор категорично заперечує обвинувачення, заявив його адвокат інформагентству AFP.

Згідно з інформацією джерел ЗМІ, обвинувачення проти Депардьє висунула 22-річна французька акторка і письменниця.

Вона подала скаргу проти 69-річного Депардьє в понеділок, 27 серпня, у відділення жандармерії міста Ламбеск, що неподалік від Марселя, повідомляють французькі ЗМІ.

Акторка заявила, що зґвалтування сталося цього місяця вдома у Депардьє в Парижі. Справу передали до правоохоронців французької столиці, пишуть ЗМІ.

Заявниця, ім'я якої не називають, була знайома з актором і працювала на проекті, який стосувався особи, близької до зірки французького кіно.

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