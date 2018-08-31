Чому Трамп погрожує вийти з СОТ
Президент Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вона не змінить своє ставлення до його країни.
"Якщо вони не будуть ставитися краще, я вийду із СОТ", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg News.
СОТ створили для запровадження правил світової торгівлі та врегулювання суперечок між країнами.
На думку Трампа, СОТ веде несправедливу політику щодо США.
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Тим часом Вашингтон нещодавно заблокував обрання нових суддів в органи СОТ, що потенційно може паралізувати здатність цієї організації виносити судові рішення.
Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер також звинуватив СОТ у втручанні в суверенітет США.
Яка проблема з СОТ?
Президент США заявив про несправедливі правила торгівлі, які почали діяти ще до його обрання президентом.
У минулому році пан Трамп розповів Fox News, що "СОТ була створена для всіх, крім нас". За його словами, США програють практично всі торговельні суперечки.
В останні місяці американська сторона є учасником кілька позовів.
Найбільший інтерес викликають торговельні стосунки з Китаєм, адже дві найбільші економіки світу борються за глобальний вплив.
Дональд Трамп запровадив тарифи на низку товарів, що ввозяться до США.
Китай відреагував на це рішення та запровадив дзеркальні заходи, а також подав позови до СОТ.
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