Чому Трамп погрожує вийти з СОТ

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Президент Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вона не змінить своє ставлення до його країни.

"Якщо вони не будуть ставитися краще, я вийду із СОТ", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg News.

СОТ створили для запровадження правил світової торгівлі та врегулювання суперечок між країнами.

На думку Трампа, СОТ веде несправедливу політику щодо США.

Тим часом Вашингтон нещодавно заблокував обрання нових суддів в органи СОТ, що потенційно може паралізувати здатність цієї організації виносити судові рішення.

Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер також звинуватив СОТ у втручанні в суверенітет США.

Яка проблема з СОТ?

Президент США заявив про несправедливі правила торгівлі, які почали діяти ще до його обрання президентом.

У минулому році пан Трамп розповів Fox News, що "СОТ була створена для всіх, крім нас". За його словами, США програють практично всі торговельні суперечки.

В останні місяці американська сторона є учасником кілька позовів.

Найбільший інтерес викликають торговельні стосунки з Китаєм, адже дві найбільші економіки світу борються за глобальний вплив.

Дональд Трамп запровадив тарифи на низку товарів, що ввозяться до США.

Китай відреагував на це рішення та запровадив дзеркальні заходи, а також подав позови до СОТ.

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