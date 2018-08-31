В Мексиці знайшли мертвими сотні рідкісних морських черепах

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Рибаки мексиканського штату Оахака знайшли близько 300 мертвих оливкових черепах, які заплуталися в риболовецьких сітках.

Кілька днів до цього біля узбережжя сусіднього штату Чіапас виявили ще 102 мертві тварини.

Поки що невідомо, як саме загинули черепахи - заплуталися у сітках, чи потрапили до них вже мертвими.

Біологи хочуть вияснити обставини та причини смерті тварин, адже оливкові черепахи і так перебувають під загрозою зникнення.

Вони відкладають яйця вздовж узбережжя Мексики в період між березнем та вереснем.

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Розслідування проведе спецпрокурор штату. До нього також долучать військово-морські сили Мексики.

На думку експертів, черепахи могли з'їсти отруйні морські водорості, або ж попастись до риболовецьких сіток.

Оливкові черепахи - це вид не дуже великих морських черепах. Ловити їх у Мексиці заборонили з 1990 року, порушникам загрожує серйозне покарання.

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