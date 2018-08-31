В Мексиці знайшли мертвими сотні рідкісних морських черепах
Рибаки мексиканського штату Оахака знайшли близько 300 мертвих оливкових черепах, які заплуталися в риболовецьких сітках.
Кілька днів до цього біля узбережжя сусіднього штату Чіапас виявили ще 102 мертві тварини.
Поки що невідомо, як саме загинули черепахи - заплуталися у сітках, чи потрапили до них вже мертвими.
Біологи хочуть вияснити обставини та причини смерті тварин, адже оливкові черепахи і так перебувають під загрозою зникнення.
Вони відкладають яйця вздовж узбережжя Мексики в період між березнем та вереснем.
Розслідування проведе спецпрокурор штату. До нього також долучать військово-морські сили Мексики.
На думку експертів, черепахи могли з'їсти отруйні морські водорості, або ж попастись до риболовецьких сіток.
Оливкові черепахи - це вид не дуже великих морських черепах. Ловити їх у Мексиці заборонили з 1990 року, порушникам загрожує серйозне покарання.
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