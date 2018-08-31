На Міжнародній космічній станції стався витік повітря у кораблі росіян

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Космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) ліквідовують витік повітря. Тріщину виявили на борту російського корабля "Союз", пристикованого до станції.

Йдеться про невеликий отвір в капсулі, яку використовували для доставки нового екіпажу в лабораторію в 400 км над Землею в червні.

Вважають, що її вразив високошвидкісний фрагмент скелі, що пролітав у космосі.

Сигнал про витік надійшов уночі в середу, коли астронавти спали. В четвер їм дали вказівки шукати витік.

Пізніше керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що витік стався на борту корабля "Союз", пристикованого до станції.

"У нас сьогодні вночі була позаштатна ситуація на МКС, витік повітря, падіння тиску. Було вжито заходів, щоб визначити, звідки йде витік, - розповів Рогозін. - Виявляється, все це на російському сегменті, а не на американському, і не на сегменті, а на кораблі "Союз МС".

Він припустив, що причиною витоку могла стати тріщина в результаті попадання мікрометеориту, і додав, що для розслідування інциденту створили спеціальну комісію.

Рогозін запевнив, що життю і здоров'ю екіпажу МКС нічого не загрожує.

Про те, що витік повітря на кораблі "Союз" не становить небезпеки для екіпажу орбітального комплексу, також запевнили в NASA.

Крихітні метеорити - це постійна загроза для орбітальної платформи. Її побудували так, щоб вона вистояла в умовах постійних зіткнень з пиловими фрагментами.

Астронавти негайно вжили заходів. Отвір, що має кілька міліметрів у діаметрі, заповнили герметиком та клейкою стрічкою.

Зараз команда працює з інженерами, щоб оцінити, чи потрібен надійніший ремонт.

Цей корабель розраховують використати для повернення на Землю трьох космонавтів місії наприкінці цього року.

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