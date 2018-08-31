На російському оборонному заводі вибух: є загиблі

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На оборонному заводі імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області стався вибух, щонайменше три людини загинули.

Ще троє - госпіталізовані, повідомляють РІА Новини з посиланням на представника екстрених служб регіону.

"Доля ще трьох залишається невідомою, мабуть, вони залишаються під завалами", - сказав співрозмовник агентства.

За даними телеграм-каналу Mash, вибух стався під час знищення боєприпасів.

Представник екстрених служб регіону повідомив РІА Новини, що причиною вибуху, за попередніми даними, стало порушення правил безпеки при виконанні небезпечних робіт.

Як повідомляє прес-служба заводу, будівлю оборонного підприємства оточили, пожежники поливають територію.

Завод імені Свердлова спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Оборонна продукція - це 35% в загальному обсязі виробництва підприємства. Решта припадає на хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, продукцію машинобудування.

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