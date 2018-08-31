На російському оборонному заводі вибух: є загиблі
На оборонному заводі імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області стався вибух, щонайменше три людини загинули.
Ще троє - госпіталізовані, повідомляють РІА Новини з посиланням на представника екстрених служб регіону.
"Доля ще трьох залишається невідомою, мабуть, вони залишаються під завалами", - сказав співрозмовник агентства.
За даними телеграм-каналу Mash, вибух стався під час знищення боєприпасів.
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Представник екстрених служб регіону повідомив РІА Новини, що причиною вибуху, за попередніми даними, стало порушення правил безпеки при виконанні небезпечних робіт.
Як повідомляє прес-служба заводу, будівлю оборонного підприємства оточили, пожежники поливають територію.
Завод імені Свердлова спеціалізується на виготовленні боєприпасів. Оборонна продукція - це 35% в загальному обсязі виробництва підприємства. Решта припадає на хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, продукцію машинобудування.
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