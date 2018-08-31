Кирило та Варфоломій поговорили про автокефалію: рішення ухвалене?

Копирайт изображения patriarchia.ru Image caption Патріарх РПЦ Кирило (ліворуч) та Вселенський патріарх Варфоломій

Глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирило зустрівся з Константинопольським патріархом Варфоломієм у Стамбулі в п'ятницю.

Одна з тем, які вони обговорювали, стосувалася можливого надання автокефалії українській православній церкві Вселенським патріархом.

Відповідаючи на питання про результати перемовин, Кирило, який послідовно виступає проти української автокефалії, заявив, що не хотів би розголошувати зміст своєї розмови з патріархом.

"Без узгодження з його святістю не хотів би вдаватися в деталі, хоча нічого секретного не було, нічого такого, що справило б вибух у свідомості, - уточнив патріарх. - Розмова була дуже правильною, розмова глав двох церков, які усвідомлюють відповідальність за стан вселенського православ'я і за стан душ людських в тих місцях і в тих країнах, які перебувають в нашій відповідальності".

Предстоятель РПЦ також додав, що "жодна церква не може приймати рішення, які суперечили позиції іншої православної церкви".

У той же час агентство церковних новин Romfea повідомило, що Варфоломій "уважно вислухав вимоги патріарха Кирила", але рішення вже ухвалене.

Про те, що рішення ухвалене, повідомляє також видання Orthodoxia.info.

Згодом зустріч патріархів прокоментував член священного синоду Вселенського патріархату, митрополит Гальський Еммануїл.

Він підтвердив, що головним питанням, яке обговорювали на зустрічі, була ситуація в Україні.

Митрополит нагадав, що в Україні вже понад 25 років триває розкол, і Вселенський патріархат ухвалив рішення розглянути всі способи, у які можна проголосити автокефалію Української православної церкви.

"Саме це рішення було ухвалене у квітні, і ми вже імплементуємо його, і про це Вселенський Патріархат також повідомив Патріарху Кирилу під час його візиту", - заявив митрополит Гальський Еммануїл.

Копирайт изображения BULENT KILIC / GETTY IMAGES Image caption Варфоломій, як пишуть ЗМІ, заявив, що українське питання вже вирішене

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря) зазначив, що, судячи з усього, візит Кирила був невдалим.

"В цілому підсумок переговорів для України дає підстави для стриманого оптимізму", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, один зі свідків переговорів почув фразу одного з членів делегації РПЦ: "Там все було вже вирішено. Ми нічого не могли зробити".

Візит Кирила до Константинополя раніше називали однією з останніх спроб РПЦ зупинити надання автокефалії української церкви.

Коли Україна може отримати автокефалію?

Українське питання мають обговорити на синаксі Константинопольського патріархату 1-3 вересня.

Це збір усіх ієрархів Константинопольського патріархату для вирішення найважливіших і найбільш нагальних питань церкви. Останній раз він збирався в 2015 році.

Саме підписання Томосу щодо надання українській церкві автокефалії може відбутися 9-11 жовтня під час засідання синоду Вселенського патріархату.

Раніше експерти також припускали, що Томос про автокефалію можуть надати не одразу. Спершу відновлять київську митрополію, а вже потім її трансформують в автокефальну церкву.

Про можливість швидкого створення канонічної й незалежної від Російської православної церкви помісної української церкви у квітні 2018 року заявив президент Петро Порошенко.

Про це він розповів після зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм, який і має видати Томос щодо автокефалії.

Копирайт изображения UNIAN

Згодом український парламент, а також архієреї наразі неканонічних УПЦ Київського патріархату й УАПЦ теж звернулись з проханням до Константинополя щодо автокефалії.

Під зверненням є кілька підписів представників УПЦ Московського патріархату, яка офіційно засудила можливість надання автокефалії невизнаним українським церквам.

Наприкінці квітня 2018 року стало відомо, що Вселенський патріарх запустив процедуру надання автокефалії.

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