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У Швеції оприлюднили список з чотирьох фіналістів на альтернативну Нобелівську премію з літератури.

До короткого списку увійшли четверо авторів, серед яких британець Ніл Ґейман та відомий японський письменник Харукі Муракамі.

Офіційну премію цього року скасували після скандалу із сексуальними домаганнями.

Приз Нової академії, до якої увійшло більше сотні шведських культурних діячів, заснувала шведська журналістка Александра Паскаліду.

Голосувати за номінантів могли всі охочі на сайті Нової академії.

Фіналісти призу Нової академії з літератури

Харукі Муракамі (Японія) Ніл Ґейман (Велика Британія) Маріз Конде (Гваделупа) Кім Тхуї (Канада)

Назвавши фіналістів, Нова шведська академія назвала Ніла Ґеймана, автора графічного роману "Пісочна людина" та дитячої повісті "Кораліна", "справжньою суперзіркою у світі фентезі".

Харукі Муракамі, автор багатьох бестселерів, зокрема "Норвезького лісу" та "Полювання на овець", на думку Нової академії, "поєднує поп-культуру з потужним магічним реалізмом".

Маріз Конде, яка увійшла до короткого списку Міжнародної Букерівської премії 2015 року, на думку Нової академії, - "одна з найвидатніших карибських письменниць" і авторка понад 20 романів, в яких вона описує, "як колоніалізм змінив світ і як ті, на кого це вплинуло, повертають собі свою спадщину".

Твори Кім Тхюї, яка народилася в Сайгоні і виросла в Канаді, "змальовують кольори, запаху і смаки В'єтнаму, а також складнощі вигнання та пошуку ідентичності", зазначає Нова академія.

Що таке альтернативний Нобель з літератури?

Офіційну премію цього року скасували після скандалу у Шведській академії, яка вручає Нобеля з літератури.

Чоловіка однієї з членкинь академії звинуватили у нападі з сексуальною метою. Тож вручення призу перенесли на наступний рік через "зменшення суспільної довіри".

Альтернативний Нобель слідує тому ж графіку, що й офіційний Нобель, але обирає по-іншому.

Запропонувати номінації попросили шведських бібліотекарів - на противагу офіційному Нобелю з літератури, де переможця обирає маленьке таємне журі.

Голосувати за одного із 47 номінантів дозволили широкому загалу. За найкращих письменників проголосувало понад 30 тисяч людей.

Переможця, якого оголосять у жовтні, визначить експертне журі. Нагородження відбудеться у грудні, після чого Нову академію розпустять.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Прихильники Харукі Муракамі щороку чекають на літературний Нобель для японського автора

Приз Нової Академії може стати шансом для Харукі Муракамі отримати шведську літературну премію. Щороку японського автора називають одним із фаворитів Нобеля, але кожного разу приз віддають комусь іншому.

Нова шведська академія збирає кошти на приз переможцю та проведення церемонії за допомогою краудфандингу.

Оскільки Нобелівську премію з літератури у 2018 році вручати не будуть, Шведська академія планує оголосити у 2019 році двох переможців.

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