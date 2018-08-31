Global Teacher Prize Ukraine: оголосили фіналістів премії для вчителів

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Журі обрало десятку найкращих вчителів з 50-ти напівфіналістів українського етапу всесвітньовідомої премії.

У Львові оголосили десять фіналістів премії для вчителів України.

Ними стали викладачка англійської мови Наталія Голоднюк, вчителі української мови та літератури Олеся Браташ, Юрій Гайдученко, інформатики Олександр Черкас та Олександр Жук, хімік Олександр Лисич, географ Богдан Портяний, вчителька зарубіжної літератури Наталія Рудніцька, викладачка мистецтва Людмила Боднарюк, а також Світлана Стельмах.

Переможця всеукраїнської премії оголосять 6 жовтня. Найкращий вчитель отримає приз у розмірі 250 тисяч гривень та поїздку на Global Education & Skills Forum 2019 у Дубаї.

Десятку обрали із 50 напівфіналістів, список яких оголосили в середині серпня. Анкети учасники надсилали з квітня до середини липня.

Взяти участь у конкурсі могли вчителі шкіл будь-якого типу та форми власності. На сайті премії зазначено, що шукають вчителя, який "мріє, надихає та змінює".

Згідно із критеріями відбору, найкращий учитель країни повинен мати учнів, які досягли помітних успіхів у навчанні, застосовує інноваційні освітні практики і "виховує громадян світу на загальнолюдських принципах".

Global Teacher Prize Ukraine - щорічна національна премія для вчителів, які є рушіями освітянських змін. Премія має відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні, йдеться на сайті премії.

Національну премію засновано в 2017 році громадською спілкою "Освіторія", що підписала меморандум із фондом Varkey GEMS Foundation, засновниками всесвітньої премії для видатних вчителів Global Teacher Prize.

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