ЄС хоче відмовитися від переведення годинників. А що Україна?

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Єврокомісія пропонує припинити практику переведення годинника навесні та восени після того, як опитування з'ясувало, що більшості європейців це не подобається.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що "мільйони вірять, що в майбутньому літній час має бути цілий рік, і так і станеться".

Для того, щоб пропозиція Комісії стала законом, потрібна підтримка 28 національних урядів і депутатів Європарламенту.

Зараз у Євросоюзі годинник переводять на одну годину навесні і восени, як і в Україні.

Подробиць запропонованих змін Єврокомісія ще не оголосила. За одним з варіантів кожна країна-член ЄС має самостійно вирішити, залишатися їй на зимовому чи літньому часі.

Втім, комісія попереджає, що зміни в часі, нескоординовані між країнами ЄС, можуть завдати економічних збитків.

Опитування засвідчило, що 80% з 4,6 мільйона респондентів закликали скасувати перехід між зимовим та літнім часом, повідомляє німецький телеканал ZDF.

Зважаючи на тривалу процедуру прийняття рішень в ЄС, зміни навряд чи стануться цього року.

Чому європейцям не подобається перехід на зимовий час?

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Комісія цитує результати досліджень, які свідчать про негативний вплив переведення годинника на здоров'я.

Скасувати перехід між зимовим та літнім часом по всьому Євросоюзу закликала Фінляндія, після того як петиція з таким закликом набрала в країні понад 70 000 підписів.

Переведення годинників запровадили у 1980 році для зменшення витрат на електроенергію.

Втім, на думку Єврокомісії, економія електроенергії завдяки сезонним змінам часу є недоведеною.

Які часові пояси існують в ЄС?

У Євросоюзі існує три стандартних часові зони:

Три країни застосовують час за Гринвічем - GMT (Велика Британія, Ірландія та Португалія)

17 країн живуть за центральноєвропейським часом (GMT + 1 година)

У 8 країнах - східноєвропейський час (GMT + 2 години)

Чинні сезонні зміни часу в ЄС викликають чимало суперечок, оскільки існує велика відмінність у світлій порі доби між Скандинавією та південною Європою.

У північних країнах взимку ночі довгі і темні, а влітку - короткі. На півдні Європи ночі більш-менш однакові за тривалістю незалежно від пори року.

А як в Україні?

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В Україні переводити час на одну годину вперед влітку почали у 1981 році разом із рештою СРСР.

У жовтні 2011 року Верховна Рада ухвалила залишити літній час постійним. Проте після критики з боку експертів та громадян за кілька місяців рішення скасували.

Через рік пролунала пропозиція залишити в Україні лише "зимовий час". Перейти на "літній" вирішили востаннє, щоб не створювати різниці в годинах для гостей чемпіонату Євро-2012 з європейських країн.

Та після закінчення чемпіонату восени 2012 року українці знову перевели годинники на годину назад. Парламентарі пояснили, що Рада не мала часу розглянути законопроект про обчислення часу, оскільки тривала виборча кампанія.

У 2016 році в Раді був зареєстрований ще один законопроект про скасування літнього часу, але в комітетах його відхилили.

А як загалом у світі?

Стрілки на літній і зимовий час переводять у країнах Європи, у більшості штатів США та території Канади, деяких країнах Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в Австралії.

Деякі країни відмовлялися від переведення часу, а потім знову поверталися, як-от США та Німеччина.

В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від переведення годинників у 1950-х роках.

У Росії у 2011 році вирішили назавжди залишитися на літньому часі. Це викликало невдоволення росіян, оскільки взимку світловий день змістився на вечірні години. Тож у 2014 країна перейшла до постійного зимового часу. Це знову не задовольнило усіх, і у 2016-му кільком регіонам дозволили перевести стрілки вперед.

Прихильники переведення годинників вважають, що це заощадить електроенергію і зменшує кількість аварій на дорогах.

Їхні опоненти вважають, що економія електроенергії від зміни часу сумнівна, до того ж дітям доводиться іти до школи ще в темряві, що може бути небезпечним.

На їхню думку, сезонні коливання часу також погано впливають на здоров'я.

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