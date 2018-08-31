Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Захарченко загинув від вибуху, який стався в кафе "Сєпар" в центрі Донецька

У центрі Донецька пролунав вибух у кафе "Сепар", внаслідок якого загинула одна людина та ще три поранені. Російські ЗМІ та сайти самопроголошеної ДНР повідомили, що загиблий - Олександр Захарченко.

Інформацію про вбивство Олександра Захарченка в коментарі ВВС News Україна підтвердила також речниця СБУ Олена Гітляньска.

"За нашими даними, ця інформація відповідає дійсності. Це результат міжособистих розбірок між ватажками терористів", - зазначила вона.

Колишній керівник сепаратистів самопроголошеної ДНР Олександр Бородай підтвердив Російській службі Бі-бі-сі загибель Захарченка. За його словами, важкі поранення в результаті вибуху отримав "міністр доходів і зборів" Олександр Тимофєєв, якого називали правою рукою лідера ДНР (позивний "Ташкент").

Ресторан "Сепар" розташований за декілька сотень метрів від "резиденції" Захарченка. За даними Російської служби Бі-бі-сі, він належить Захарченку.

Російське МЗС та представники самопроголошеної ДНР поклали відповідальність за загибель Захарченка на Україну.

"Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який не раз використовував подібні методи усунення інакомислячих та незручних", - зазначила Інтерфаксу речниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Глава Донецької Народної Республіки загинув у результаті вибуху, який стався орієнтовно о 17:00. Донецьк помститься за цей злочин", - повідомив один з лідерів сепаратистів самопроголошеної ДНР Денис Пушилін.