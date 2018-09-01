"Корабель-привид" сів на мілину біля узбережжя М'янми
Поліція М'янми обшукує великий іржавий контейнеровоз, намагаючись знайти пояснення тому що з ним сталося.
Корабель на початку цього тижня помітили місцеві рибалки, коли він дрейфував поблизу узбережжя штату Янгон.
Судно називається Sam Ratulangi PB 1600.
"На кораблі не було моряків чи товарів", - заявила поліція штату Янгон.
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Представники влади та військово-морського флоту піднялися на корабель у четвер, після того як він сів на мілину, додали в поліції.
У заяві, опублікованій на Facebook, поліція штату Янгон заявила, що корабель "викинуло на берег" (і він був) під індонезійським прапором".
Генеральний секретар Незалежної федерації моряків М'янми Аунг Кьяв Лінн вважає, що судно все ще знаходиться в робочому стані, повідомляє The Myanmar Times.
Він заявив, що корабель залишили недавно, додавши: "На це має бути причина".
Корабель, побудували у 2001 році, його довжина понад 177 метрів, повідомляє веб-сайт Морського руху, який фіксує пересування суден по всьому світу.
Востаннє корабель зафіксували біля узбережжя Тайваню у 2009 році.
Це перший зареєстрований випадок покинутого судна, яке з'явилося у водах М'янми, повідомляє агентство AFP.
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