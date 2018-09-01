"Корабель-привид" сів на мілину біля узбережжя М'янми

Копирайт изображения YANGON POLICE/FACEBOOK Image caption Судно довжиною понад 177 метрів побудували у 2001 році

Поліція М'янми обшукує великий іржавий контейнеровоз, намагаючись знайти пояснення тому що з ним сталося.

Корабель на початку цього тижня помітили місцеві рибалки, коли він дрейфував поблизу узбережжя штату Янгон.

Судно називається Sam Ratulangi PB 1600.

"На кораблі не було моряків чи товарів", - заявила поліція штату Янгон.

Представники влади та військово-морського флоту піднялися на корабель у четвер, після того як він сів на мілину, додали в поліції.

У заяві, опублікованій на Facebook, поліція штату Янгон заявила, що корабель "викинуло на берег" (і він був) під індонезійським прапором".

Копирайт изображения YANGON POLICE/FACEBOOK Image caption Стан контейнерного корабля оцінюють як робочий

Генеральний секретар Незалежної федерації моряків М'янми Аунг Кьяв Лінн вважає, що судно все ще знаходиться в робочому стані, повідомляє The Myanmar Times.

Він заявив, що корабель залишили недавно, додавши: "На це має бути причина".

Корабель, побудували у 2001 році, його довжина понад 177 метрів, повідомляє веб-сайт Морського руху, який фіксує пересування суден по всьому світу.

Востаннє корабель зафіксували біля узбережжя Тайваню у 2009 році.

Це перший зареєстрований випадок покинутого судна, яке з'явилося у водах М'янми, повідомляє агентство AFP.

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