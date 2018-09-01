Що чекає на Донецьк після вбивства Захарченка?

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Похорон голови самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка, убитого в п'ятницю в центрі Донецька, відбудеться в понеділок 3 вересня.

Захарченко підірвали в кафе "Сепар" в центрі Донецька на бульварі Пушкіна.

Формально заклад належить його охоронцям, але фактично контролювався ним самим. Він часто привозив туди московських гостей самопроголошеної республіки.

Повідомляється, що до організації замаху може бути причетний один з охоронців Захарченко, який зник з кафе за кілька хвилин до вибуху.

Імовірно, Захарченко заїхав туди пом'янути померлого напередодні Йосипа Кобзона.

У четвер лідер, так званої, ДНР поклав букет квітів до його пам'ятника в Донецьку (його поставили за життя співака, уродженця Донбасу) і оголосив в самопроголошеній республіці триденний траур.

Наступник

Відразу після смерті Захарченка постало питання про те, хто замінить його як лідера донецьких сепаратистів.

Відповідно до "конституції" самопроголошеної республіки, "у разі дострокового припинення повноважень глави їх тимчасово виконує перший заступник голови ради міністрів".

Найвпливовішим заступником Захарченка був міністр доходів і зборів самопроголошеної республіки Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"). Протягом останніх чотирьох років саме він фактично контролював всі фінансові потоки в так званій ДНР.

Однак під час вибуху Тимофєєв знаходився поруч із Захарченком і отримав важкі поранення. У п'ятницю ввечері стало відомо, що він прийшов до тями в лікарні, і письмово відповідає на запитання слідчих, оскільки говорити поки не в змозі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Заступник Захарченка Дмитрій Трапєзніков став в.о. голови самопроголошеної ДНР

Захарченко мав ще двох заступників: міністра фінансів Катерину Матющенко і Дмитрія Трапєзнікова. Виконувачем обов'язки глави самопроголошеної республіки став останній.

Трапєзніков до початку війни у 2014 році працював менеджером у футбольному клубі "Шахтар" Рената Ахметова та інших його бізнес-структурах. Короткий час займав місце заступника голови Петровського району Донецька.

Після початку конфлікту на сході України Трапєзніков приєднався до сепаратистів і якийсь час очолював Тельманівський район, так званої, ДНР, після чого перейшов на роботу в адміністрацію глави самопроголошеної республіки.

"Вибори"

У листопаді 2018 року в самопроголошеній республіці мали пройти "вибори".

Олександр Захарченко у червні заявив про свій намір балотуватися на другий термін. А на початку серпня, виступаючи на телебаченні самопроголошеної республіки він заявив, що з'являється все більше охочих стати новим главою, так званої, ДНР.

Новий в.о. глави самопроголошеної республіки ще не заявив про свій намір йти на "вибори", а також чи відбудуться вони взагалі.

Скласти конкуренцію на "виборах" Захарченко планував колишній командир батальйону бойовиків "Схід" і екс-глава Ради безпеки самопроголошеної республіки Олександр Ходаковський, який в останні роки перебував в опозиції до керівництва, так званої, ДНР.

"Передвиборна кампанія" в самопроголошеній республіці ще не оголошена.

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що російські куратори самопроголошених республік не бачать у проведенні виборів великого сенсу і не хочуть виділяти кошти на їх фінансування.

Деякі донецькі політики пропонували внести зміни до "конституції", продовживши повноваження глави самопроголошеної республіки з 4 до 5 років. Проголосувати за ці зміни донецькі "депутати" так і не встигли, і незрозуміло, чи має ця ініціатива сенс після загибелі Захарченка.

Не чути нічого і про "вибори" в сусідній самопроголошеній Луганській республіці. Там обраний одночасно із Захарченко на пост глави, так званої, ЛНР Ігор Плотницький був зміщений в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року і втік до Росії.

Самопроголошену республіку з того часу очолює колишній глава міністерства держбезпеки, так званої, ЛНР Леонід Пасічник.

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