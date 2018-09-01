Бойовики нікого не випускають з непідконтрольної частини Донецької області

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Бойовики закрили виїзд з самопроголошеної ДНР на підконтрольну українській владі територію Донецької області.

За повідомленням Державної прикордонної служби України на контрольних пунктах в'їзду-виїзду рух відбувається тільки в напрямку непідконтрольних територій.

"У зворотному напрямку відмічається відсутність руху осіб та транспортних засобів", - говориться в повідомленні.

Держприкордонслужба, з посиланням на громадян, яким відмовили у в'їзді до, так званої, ДНР, повідомляє, що бойовики "здійснюють вибірковий пропуск лише в напрямку тимчасово окупованих територій та повністю відмовляють у виїзді на територію підконтрольну українській владі".

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський написав у Facebook, що КПВВ "Майорське" працює тільки на в'їзд до, так званої, ДНР.

КПВВ "Мар'їнка" та "Гнутове" закриті на в'їзд і виїзд зі сторони самопроголошеної республіки.

За його словами, людей не випускають також на території Росії та самопроголошеної ЛНР.

"Донецьк узятий в кільце військовою технікою, всі воєнізовані підрозділи незаконних військових формувань приведені в бойову готовність", - написав Лисянський.

Він вважає, що найближче оточення вбитого 31 серпня лідера самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка намагається втекти з території, так званої, ДНР.

"Вночі були здійснені арешти, мені відомо про двох", - написав Лисянський.

З посиланням на власні джерела серед бойовиків, представник омбудсмена заявляє, що такий стан в самопроголошеній республіці зберігатиметься 3 дні.

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