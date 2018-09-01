Лана Дель Рей скасувала концерт в Ізраїлі через прихильників Палестини

Лана Дель Рей скасувала запланований концерт в Ізраїлі, через реакцію шанувальників та активістів.

"Мені важливо виступати як в Палестині, так і в Ізраїлі, і ставитись однаково до всіх моїх фанатів", - заявила співачка в повідомленні, розміщеному в Twitter.

Вона додала, що сподівається "запланувати поїздки як до ізраїльських, так і до палестинських шанувальників" у майбутньому.

Активісти закликали зірку відмовитися від концерту в знак протесту проти політики Ізраїлю щодо палестинців.

Спочатку вона захищала своє рішення виступити на фестивалі "Метеор", який запланований на наступному тижні у кібуці Лехавот-Хабашан у регіоні Верхня Галілея.

"Я хотіла б нагадати вам, що виступ у Тель-Авіві - це не політична заява або вияви прихильності до його політики", - написала вона в попередній заяві.

Лана Дель Рей вже скасовувала шоу в Ізраїлі у 2014 році внаслідок війни між Ізраїлем і палестинцями в секторі Газа.

Палестинська Кампанія за академічний та культурний бойкот Ізраїлю привітала її рішення скасувати концерт наступного тижня.

"Дякуємо за ваше принципове рішення", - сказала група в заяві.

Група є частиною руху "Бойкот, Відчуження та Санкції", який веде кампанію за повний бойкот Ізраїлю через його політику щодо палестинців.

Ізраїль говорить, що рух виступає проти самого існування Ізраїлю і мотивується антисемітизмом.

Такі виконавці, як Lorde та Radiohead, також зіткнулися з критикою за планування виступів у Ізраїлі.

Lorde навіть скасувала концерт у грудні, коли отримала відкритий лист від шанувальників, який говорив, що її концерт "дасть неправильний меседж".

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