Культогляд: Spice Girls возз'єднаються заради одного туру

Копирайт изображения Getty Images Image caption Spice Girls у повному складі на церемонії нагородження у 1997 році

Теми огляду культурних подій за цей тиждень:

Spice Girls знову разом

Новий диск Eminem

Прощальне шоу Soft Cell

Ед Шіран знімається в кіно

Spice Girls знову об'єднуються

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Але без Вікторії Бекхем і лише для туру Великою Британією, повідомляє газета Daily Telegraph.

Поп-зірки 90-х дадуть 13 шоу у 2019 році, а кульмінацією туру стануть три концерти поспіль на лондонському стадіоні Уемблі.

Газета пише, що одна з "перчинок", відома як Posh Spice, Вікторія Бекхем, відмовилася приєднатися до гурту, оскільки повинна зосередитися на своїй кар'єрі дизайнера.

Її бренд одягу відзначатиме десятилітній ювілей показом на Лондонському Тижні Моди у вересні.

Daily Telegraph додає, що інші учасниці Spice Girls останнім часом неодноразово натякали на можливість возз'єднання.

У червні Емма Бантон розповіла каналу ITV, що дотримується "політики відкритих дверей" щодо потенційного повернення гурту на сцену. А у травні Мел С повідомила ЗМІ, що група "обговорює можливі проекти".

Якщо всі квитки на шоу Spice Girls продадуть, то тур принесе кожній з учасниць по 12 мільйонів фунтів стерлінгів, зазначає газета.

Востаннє гурт виходив на сцену у повному складі під час урочистої церемонії закриття Олімпіади в Лондоні 2012 року, пише Daily Telegraph.

Spice Girls є однією з найуспішніших "дівчачих" груп в історії поп-музики.

Їхній дебютний альбом Spice розійшовся світом 31 мільйоном копій, що стало рекордом продажів для "дівчачих" гуртів усіх часів.

Новий скандальний альбом Eminem

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Чимало галасу наробив новий альбом Kamikaze американського репера Eminem, пише британське видання Independent.

Це другий альбом співака за останні вісім місяців і десятий за всю кар'єру.

Попередня платівка Revival, що вийшла наприкінці 2017 року, отримала не надто схвальні відгуки критиків. Очевидно, що й про Kamikaze говоритимуть і писатимуть довго.

"За свою 19-річну кар'єру Eminem ніколи не боявся збурювати критиків. Його останній альбом, несподіваний Kamikaze, вже наробив галасу", - зазначає видання.

Британські газети звертають увагу на гомофобські вислови Eminem на адресу колег-виконавців в одному із 13-ти треків альбому, церемонію "Греммі", пресу, яка розкритикувала Revival, а також Президента США Дональда Трампа.

Independent пише, що Eminem обізвав очільника Білого Дому "бридким гадом" за те, що він "продав людям мрію, яку сам же і вбив".

40 років Soft Cell

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вокаліст Soft Cell Марк Алмонд

Вже зовсім скоро на прихильників електропопу зразка 80-х років чекає сенсаційне возз'єднання, але триватиме воно лише один вечір, повідомляє газета Guardian.

На честь свого 40-ліття зірковий дует Soft Cell у складі вокаліста Марка Алмонда та інструменталіста Девіда Болла дасть останній в їхній кар'єрі спільний концерт.

Вперше за останні 15 років спільний виступ виконавців відбудеться на лондонській арені O2 30 вересня.

Британські критики називають Soft Cell однією з найвпливовіших груп в жанрі електронної музики, що виникла у Великій Британії наприкінці 70-х років.

Успіх прийшов до дуету у 1981 році, коли вони випустили мегахіт Tainted Love.

Того ж року сингл посів перше місце в чартах 17 країн, включно із Великою Британією.

У 1982 році пісня встановила рекорд, занесений до Книги Гіннеса: Tainted Love протрималася 43 тижні поспіль в американському чарті Billboard Hot 100.

У коментарі з приводу прощального концерту Марк Алмонд сказав: "Що стосується Soft Cell, я завжди відчував, що щось залишилося незавершеним. Це останнє шоу буде найкращим закінченням, яке тільки можна уявити".

Ед Шіран зіграє себе у кіно

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Британський виконавець Ед Шіран знову з'явиться на кіноекрані, розповідає американське видання Rolling Stone.

У стрічці, яка поки що не має назви, Шіран зіграє сам себе. За сценарієм, співак прокинеться одного ранку і зрозуміє, що він єдина людина на планеті, яка знає, хто такі "Бітлз".

Далі Шіран знайде маловідомого виконавця, якого гратиме Хімеш Пател, і перетворить його на суперзірку, запропонувавши йому виконувати хіти ліверпульської четвірки.

Робота над фільмом вже йде. Її знімає режисер Денні Бойл, який нещодавно відмовився знімати 25-ту стрічку саги про Джеймса Бонда, посварившись із виконавцем головної ролі Девідом Крейгом та продюсерами франшизи.

Rolling Stone зазначає, що це вже не перший кінодосвід Еда Шірана.

Співак вже знімався в серіалах "Гра престолів" та "Грабіжник", а також грав самого себе в комедії "Дитя Бріджіт Джонс".

Шіран сподівається зробити успішну кар'єру в Голлівуді, веде далі Rolling Stone. Раніше він казав, що мріє знятися в фільмі, побудованому на музичному матеріалі, на кшталт фільму 2007 року "Одного разу".

"Я хочу зробити щось подібне", - сказав він. "Щось таке, де пісні певним чином диктують сюжет фільму".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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