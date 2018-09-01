Бойовики почали пропуск людей з непідконтрольної території - Держприкордонслужба

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Бойовики частково відкрили виїзд з самопроголошеної ДНР на підконтрольну українській владі територію Донецької області.

Державна прикордонна служба України повідомляє, що бойовики проводять "тотальний контроль всіх осіб та транспорту, які намагаються виїхати з окупованої території".

Проте, прикордонники відмічають, що представники незаконних військових формувань "почали поодинокий пропуск громадян і автівок".

В повідомленні підкреслюється, що українська сторона не припиняла оформлення людей, які вирушали в напрямку тимчасово окупованої території. Проте непоодинокими є відмови громадянам у перетині лінії розмежування з боку бойовиків.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала в Facebook, що звернулася до координаторів ОБСЄ в ТКГ і гуманітарній підгрупі з проханням "негайно звернутися до представників ОРДО - розблокувати роботу КПВВ".

Ситуацію, що виникла, вона пов'язує з вбивством 31 серпня в Донецьку ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка.

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