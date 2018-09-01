Пасажирський "Боїнг" втратив крило під час аварійного приземлення в Сочі

Копирайт изображения Alexander Shcherbak/TASS

В аеропорту Сочі пасажирський "Боїнг-737" компанії UTair, який виконував рейс з Москви, під час приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіштовхнувся з огорожею, після чого загорівся.

"Боїнг" викотився за межі злітно-посадкової смуги, за інерцією подолав смугу безпеки, вдарився об бруствер та втратив ліве крило", - повідомили Інтерфаксу джерела в аеропорту.

Пожежу вдалося загасити, пасажирів та екіпаж евакуювали. За інформацією мінздраву, в результаті надзвичайної ситуації постраждали 18 людей, серед них троє дітей. Один зі співробітників аеропорту помер на місці через серцевий напад.

Як уточнили в UTair, всього на борту перебували 164 пасажири та 6 членів екіпажу.

"Літак Boeing 737-800 з бортовим номером VQ-BJI, який прямував рейсом UT579 Москва-Сочі, після приземлення викотився за межі злітно-посадкової смуги. Повітряне судно скотилося у русло ріки, в результаті чого зруйнувалися стійки шасі та крило, сталося займання лівого двигуна", - повідомила прес-служба авіаперевізника.

За попередніми даними причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови.

Копирайт изображения Reuters Image caption Під час приземлення у Сочі "Боїнг" викотився за межі злітно-посадкової смуги та зайнявся

"Попередньо відомо, що через сильну зливу екіпаж не зміг приземлитися із першої спроби, а потім не втримав літак за умов слизького покриття та поганої видимості", - передає Інтерфакс слова інформованого джерела.

Летовище Сочі працює у штатному режимі, затримок рейсів немає, повідомляє прес-служба аеропорту.