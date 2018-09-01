Вісім людей постраждали через вибух на нафтопереробному заводі у Німеччині
Вісім людей постраждали під час вибуху та пожежі на нафтопереробному заводі на півдні Німеччини, повідомляють місцеві чиновники.
Інцидент стався на заводі, який розташований поблизу міста Інгольштадт за 80 кілометрів від Мюнхена о 05:30 за місцевим часом.
На місці працюють сотні пожежників, в поліції заявили, що «не виключають нових вибухів».
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Влада наказала евакуювати 1,800 місцевих жителів, проте місцеві медіа пишуть, що людям вже дозволили повернутися додому.
На фото та відео, які почали з'являтися у соціальних мережах, видно вогонь та великі хмари диму у повітрі.
Повідомляють, що вибух був настільки сильним, що його можна було відчути у радіусі кількох кілометрів. Причина вибуху поки невідома.
«Троє постраждалих мають середні та важкі травми», - йдеться у заяві поліції.
Через дим мешканцям, чиї будинки розташовані у радіусі 20 кілометрів від місця вибуху, порадили тримати двері та вікна зачиненими.
Завод належить Bayernoil group, на ньому працюють 800 людей з усього регіону.