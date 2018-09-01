Обвинуваченого у замаху на Бабченка засудили до 4,5 років ув'язнення

Копирайт изображения УНІАН

Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа до 4,5 років позбавлення волі повідомив журналістам голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Германа звинувачували в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Рішення суд ухвалив 30 серпня.

«Йому призначено реальний строк покарання у 4 роки та 6 місяців позбавлення волі", - сказав голова СБУ.

Вирок набуде чинності через місяць.

За словами Василя Грицака, Борис Герман пішов на угоду зі слідством.

Голова СБУ додав, що він «надає дуже цікаві свідчення», які СБУ буде надалі перевіряти.

"Вбивство" Бабченка

29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Проте вже наступного дня СБУ та Генпрокуратура показали живого пана Бабченка і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити імовірного організатора убивства журналіста та ще низки осіб.

Копирайт изображения Reuters Image caption Петро Порошенко, Аркадій Бабченко, голова СБУ Василь Грицак та генпрокурор Юрій Луценко, зустріч 30 травня

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора вбивства - Бориса Германа. 31 травня суд арештував його на два місяці без права застави.

Обвинувачений Борис Герман стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

Також Герман на суді назвав ім'я ймовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до РФ.

Пивоварник нібито працює в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна.

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