Порошенко про Маккейна: "Справжній герой України"

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Поминальна служба, присвячена сенатору Маккейну, пройшла у Вашингтонському національному соборі. Свої промови виголосили колишні президенти США Джордж Буш-молодший та Барак Обама.

Джон Маккейн - герой війни та багаторічний сенатор США від штату Аризона - помер у суботу, 25 серпня. Минулого року лікарі виявили в нього пухлину головного мозку. За день до смерті політик вирішив припинити лікування.

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На службі не було президента США Дональда Трампа. Політики, які належали до Республіканської партії США, мали багато розбіжностей у політичних та особистих поглядах.

"Друг України"

Україну на жалобних заходах представляв Президент Петро Порошенко. Він назвав покійного сенатора справжнім борцем за ідеали демократії і свободи

"Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут", - сказав глава держави після церемонії.

Петро Порошенка назвав покійного сенатора другом України та нагадав, як Маккейн виступав на Майдані та їздив до українських військових у Широкіно.

"І ще раз дякую. Ви - справжній герой Америки, але ви й справжній герой України. Спасибі вам", - сказав президент.

Америка Маккейна

На меморіальній службі, крім дружини сенатора Сінді Маккейн, дітей та 106-річної матері покійного, було багато політиків, дипломатів та діячів культури.

Першою промову виголосила донька Маккейна Меган.

"Він був чудовою людиною", - розповіла жінка.

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"Америка Джона Маккейна щедра, привітна і смілива, вона винахідлива, впевнена і безпечна, вона виконує свої обов'язки й говорить тихо, бо вона сильна".

"Америка не вихваляється, тому що їй це не потрібно. Америку Джона Маккейна не потрібно робити великою знову, тому що Америка завжди була великою".

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На церемонії також виступили екс-президенти країни Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Екс-президент Обама вшанував політика, якого переміг на президентських виборах у 2008 році.

Він назвав Маккейна "надзвичайною людиною - воїном, державним діячем, патріотом", який проявив велику мужність, перебуваючи в полоні у В'єтнамі, і продовжував бути гарним сенатором, який зрозумів, що принципи важливіші за політику.

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Джордж Буш-молодший, який переміг Маккейна на внутрішньопартійних праймеріз у 2000 році, вшанував сенатора за його мужність та чесність.

Він розповів, що сенатор часто ротистояв людям при владі, коли відчував, що їхня поведінка не відповідає ідеалам Америки.

За словами Буша, Маккейн часто повторював: "Ми кращі за це. Америка краща за це".

Вшанування Джона Маккейна тривають тиждень. З політиком простилися у церкві міста Фенікс, штат Аризона та у Капітолії у Вашингтоні.

По дорозі до Вашингтонського національного собору кортеж зупинився біля Меморіалу ветеранів В'єтнаму, де дружина Маккейна Сінді поклала вінок.

Приватна церемонія поховання Джона Маккейна запланована на 2 вересня. Політика поховають на кладовищі академії ВМС США у місті Аннаполіс, що в штаті Меріленд.

Життя та кар'єра

Герой війни, політичний нонконформіст, палкий критик президентів Трампа та Путіна і багаторічний друг України - такими словами характеризували легендарного політика.

Він народився 29 серпня 1936 року на американській військовій базі "Коко-Соло". Його дід та батько були адміралами військово-морських сил США, і він сам пішов їхнім шляхом.

Воював у В'єтнамі та провів п'ять років у полоні. Через переломи рук та ніг він потім довго пересувався на милицях.

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Політичну кар'єру Маккейн розпочав в Аризоні. У 1982 році він став конгресменом від Республіканської партії, а в 1986 році вперше обрався сенатором.

На цю посаду у майбутньому він обирався ще п'ять разів поспіль - востаннє у 2016 році.

У 2000 році програв Джорджу Бушу-молодшому на внутрішньопартійних праймеріз. У 2008 році таки став кандидатом на президентських виборах, проте програв демократу Бараку Обамі 7% голосів.

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Джон Маккейн нещадно критикував Дональда Трампа до і після обрання президентом.

У понеділок колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення у Капітолії штату Аризона у Фініксі. В ньому політик закликав американців "не ховатися за стінами" та піддав критиці політику Дональда Трампа.

Американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту", йшлося у зверненні сенатора.