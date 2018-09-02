"Шкільне перемир'я" у День знань: обстрілів менше, повної тиші немає

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1 вересня оголошене напередодні "шкільне перемир'я" традиційно не дотримувалось.

За даними штабу операції Об'єднаних сил, противник помітно зменшив кількість обстрілів, але повного "режиму тиші" немає.

Українська сторона повідомила про одного загиблого та двох поранених за минулу добу.

Своєю чергою у так званих "ДНР/ЛНР" заявили про порушення перемир'я українськими військовими.

У зведенні ООС йдеться про те, що противник 11 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ. "Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував", - уточнили в штабі.

За їхніми даними, прицільний вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине", - повідомили в штабі ООС.

При цьому там запевнили, що українські військові дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.

"Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення", - додали в штабі.

У так званих "ДНР/ЛНР" звинуватили українських військових у порушенні перемир'я та у підготовці до наступу.

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Традиційні перемир'я

Раніше Тристороння контактна група на засіданні у Мінську домовилася про чергове перемир'я на Донбасі перед новим навчальним роком.

Припинення вогню мало розпочатися опівночі 29 серпня. Проте традиційно "режиму тиші" не дотримуються, обстріли у зоні конфлікту продовжуються.

До цього на Донбасі оголошували "хлібне перемир'я", яке тривало з 1 липня 2018. Українська сторона повідомила, що за цей час зафіксувала майже 1,5 тис. обстрілів з боку самопроголошених "республік", в тому числі з забороненої Мінськими угодами зброї.

Своєю чергою представники "ДНР/ЛНР" звинувачують в обстрілах українських військових.

У Мінську домовляються ще про припинення вогню на Різдвяні та Великодні свята. У всіх попередніх випадках його дотримуються лише перші дні, рідше - тижні.

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