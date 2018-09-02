До Полторака дзвонили пранкери: нецензурно питали про Донбас
Міністра оборони України Степана Полторака хотіли розіграти пранкери, повідомляє оборонне відомство у неділю.
За даними прес-служби, "провокація не вдалася".
"Сьогодні опівночі російські пранкери зробили спробу спровокувати міністра оборони України висловитися щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства.
Там додали, що пранкери представилися "відомими людьми".
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У Міністерстві оборони відмовилися повідомити, ким саме представилися пранкери.
Представник відомства лише додав в розмові з BBC News Україна, що вони дзвонили пану Полтораку на мобільний. У розмові вживали дуже багато нецензурної лексики.
Та Степан Полторак не повірив своїм співбесідникам і відразу викрив цю провокацію.
"І вони, зрозумілою для них мовою, були "відправлені у відповідному напрямі", - додали в прес-службі.
"Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових", - вважають в Міністерстві оборони.
Раніше пранкери неодноразово розігрували українських політиків та керівників структур.
Їхніми жертвами ставали президент Петро Порошенко та його прес-секретар Святослав Цеголко, керівник СБУ Василь Грицак, окремі народні депутати.
Розігрують пранкери й іноземних лідерів. Так, за повідомленнями ЗМІ, їм вдавалося поговорити з президентом США Дональдом Трампом, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та екс-главою МЗС Британії Борисом Джонсоном, коли той ще перебував на посаді міністра.
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