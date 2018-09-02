Боно на концерті у Берліні втратив голос

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Шанувальники гурту U2 були розчаровані, коли шоу в Берліні скасували через те, що вокаліст Боно втратив голос.

Ірландська група встигла зіграти кілька пісень, а потім співак вибачився перед натовпом та заявив: "Я думаю, ми не можемо продовжити. Це не правильно стосовно вас".

Спочатку людям повідомили, що буде коротка пауза, але пізніше заявили про завершення концерту.

Боно пообіцяв шанувальникам, що гурт влаштує їм інший концерт.

За словами деяких фанів, на голос Боно могли вплинути димові машини.

"Боно був у прекрасній формі та з чудовим голосом напередодні концерту. Всі ми з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після кількох пісень він повністю втратив голос", - йдеться в повідомленні U2.

"Ми не знаємо, що сталося, тому звернулися за медичною консультацією", - додали в гурті.

Копирайт изображения EPA Image caption Боно у Берліні

"Дуже шкода"

Боно співав Red Flag Day, коли почав втрачати свій голос.

Фанат U2 Пол Джонс повідомив: "Під час четвертої пісні, Red Flag Day, голос Боно почав пропадати - він сказав, що це пов'язано з димом, який запустили".

Лідер гурту намагався виконувати наступну пісню Beautiful Day, але потім припинив співати.

У відео, яке розмістив у суботу один з фанатів, Боно кашляє та говорить шанувальникам, що йому "дуже шкода".

"Я впевнений, що це не дуже велика проблема, але мені треба щось з цим зробити", - сказав співак. "Якщо люди хочуть йти додому, це добре - ми вам покажемо інше шоу наступного разу".

Боно повідомив, що йому потрібна невелика перерва "аби з'ясувати, що відбувається". Проте після цього на сцену він так і не повернувся.

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