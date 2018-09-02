Штучний інтелект може допомогти прогнозувати рак - вчені

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Вчені використали штучний інтелект для прогнозування розвитку ракових захворювань.

Це може допомогти лікарям розробити ефективне лікування для кожного пацієнта.

Група вчених під керівництвом Інституту ракових досліджень Лондона та Единбурзького університету, розробила нову техніку, відому як "револьвер".

Вона допомагає виявити закономірності мутації в ДНК під час ракових захворювань та використати цю інформацію для прогнозування майбутніх генетичних змін.

Дослідники відзначають, що дуже мінлива природа пухлин є однією з найбільших проблем у лікуванні раку.

Якщо лікарі зможуть передбачити, як розвиватиметься пухлина, вони зможуть втручатися у процес раніше. Це дозволить зупинити розвиток раку та збільшить шанси на виживання пацієнта.

Команда також виявила зв'язок між певними послідовностями повторних мутацій пухлини та результатами виживання.

Це говорить про те, що закономірності мутацій ДНК можна використати як індикатор прогнозу, що допомагає сформувати майбутнє лікування.

Під час дослідження вчені використали 768 зразків пухлин 178 пацієнтів, які хворі на рак легенів, молочної залози, нирок та кишківника.

В кожному конкретному випадку аналізували та порівнювали дані стосовно змін у пухлині.

Визначивши повторюваний набір даних та поєднавши це з сучасними знаннями про біологію та еволюцію раку, вчені могли передбачити майбутню траєкторію розвитку пухлини.

Персоналізоване лікування

Якщо буде встановлено, що пухлини з конкретним набором даних розвивають опір до певного лікування, то нову методологію можна використати для прогнозування ефективності лікування окремого пацієнта.

Дослідження опублікували в журналі Nature Methods.

Доктор Андреа Сотторіва, який є керівником групи з еволюційної геноміки та моделювання в Інституті ракових досліджень Лондона, сказав: "Ми розробили потужний інструмент штучного інтелекту, який може спрогнозувати розвиток пухлин на основі певних видів мутації, які досі залишаються прихованими у складних наборах даних".

"За допомогою цього інструменту ми сподіваємось усунути основний "козир" раку - його непередбачуваність", - вважає вчений.

"З появою можливості зазирати у майбутнє у нас з'явиться інструмент для втручання у процес лікування на більш ранній стадії, для прогнозування розвитку раку".

Професор цього ж інститут Пол Воркмен додав: "Еволюція раку є найбільшою проблемою, з якою ми стикаємося при розробці лікування, яке було б найефективнішим для пацієнтів".

"Якщо ми зможемо спрогнозувати, як розвиватиметься пухлина, можна змінювати лікування ще до виникнення стійкості до препаратів, і таким чином бути на крок попереду від раку", - вважає він.

За його словами, з новим підходом можна розробляти індивідуальне лікування на більш ранній стадії раку. При цьому буде можливість адаптувати його до особливостей кожної окремої пухлини та прогнозувати, як така пухлина буде виглядати в майбутньому.

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