У Сомалі смертник атакував урядову будівлю: є загиблі

Копирайт изображения EPA

В неділю у столиці Сомалі терорист-смертник атакував урядову будівлю у центрі міста: внаслідок вибуху зруйнована школа, що розташована неподалік.

Вибухівка була закладена в автомобіль, яким керував смертник. Наразі поліція повідомляє про трьох загиблих та 14 поранених. Ушкодження отримали принаймні шестеро дітей.

Вибух також зачепив кілька житлових будинків та мечеть, що розташовані неподалік.

За даними місцевої влади, троє загиблих - солдати, які ціною власного життя змогли завадити смертнику проїхати на територію урядової будівлі.

Сомалі: внаслідок вибуху загинули сотні людей

У Сомалі спецслужби помилково застрелили міністра

"Ми займалися повсякденною роботою, коли стався вибух, - каже Ракія Мохамед Алі. - Я сховався під столом. Я чув велику кількість пострілів біля воріт. Коли я вийшов, то побачив поранених, що лежали на землі, інші були мертвими".

Відповідальність за теракт на себе взяла радикальна ісламістська група Джамаат Аш-Шабааб.

Сомалі переживає нестабільність з 1991 року, коли місцевий уряд, яким керували військові, був зміщений.

Після цього в країні почалася громадянська війна між місцевими воєначальниками, що постійно конкурують один з одним, та двома північними регіонами - Сомалілендом та Пунтлендом, які фактично відділилися від Сомалі.

Більша частина країни є зоною бойових дій.

Копирайт изображения Twitter/@abdi_adaani

У 2012 році за підтримки ООН у Сомалі з'явився "уряд єдності". Джамаат Аш-Шабааб була витіснена з багатьох міст, але досі контролює територію у сільській місцевості. Час від часу група здійснює напади на військові об'єкти та населені пункти.

Минулого року у столиці Сомалі стався вибух, від якого загинули щонайменше 500 людей. Напад здійснив один із ймовірних керівників Джамаат Аш-Шабааб. У лютому його засудили до смертної кари.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.