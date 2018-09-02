ФБР затримало п’ятьох осіб, які “готували дітей до вчинення терактів”

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Федеральне бюро розслідувань заарештувало п'ятьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони незаконно утримували неповнолітніх дітей та готували їх до терактів.

На початку серпня поліція штату Нью-Мексико знайшла посеред місцевої пустелі невеликий табір, в якому утримували 11 виснажених дітей. Правоохоронці розповіли, що неповнолітніх тримали у підземному причепі, який був накритий пластиком, там не було води та електрики.

Тоді ж на місці виявили кількох дорослих. За інформацією, яку тоді розповсюдила поліція, неповнолітніх готували до вчинення терактів у американських школах.

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Наразі ФБР арештувало п'ятьох підозрюваних у вчиненні злочину - двох чоловіків та трьох жінок. Найближчі кілька днів вони пробудуть у в'язниці. Очікується, що розгляд їх справи у федеральному суді США розпочнеться у вівторок.

Серед іншого затриманих звинувачують за статтями про незаконне зберігання зброї нелегальними мігрантами та сприянні у вчиненні злочину. Максимальний термін ув'язнення лише за першим пунктом - до 10 років.

Під час обшуку табору, де утримувалися зморені діти, поліція також знайшла рештки дитячого тіла. Ймовірно, йдеться про трирічного сина одного із затриманих чоловіків - Сіража ібн Вахаджа.

Копирайт изображения AFP Image caption Підозрювані Сіража ібн Вахаджа та Лукас Мортон

Матір хлопчика раніше повідомляла поліції про викрадення сина - нібито Вахадж ще у грудні минулого року забрав їхню дитину з дому у штаті Джорджія та вивіз у невідомому напрям

Розслідування справи про викрадення дитини в результаті і вивела правоохоронців на слід чоловіка.

Скандал через попереднє рішення суду

13 жовтня суддя Сара Бакус відмовилася давати дозвіл на арешт затриманих осіб і відпустила їх на волю. За її словами, прокурори не змогли довести їй, що підозрювані несуть небезпеку для оточуючих.

Прокурори заявляли, що всі п'ятеро готували зморених дітей до терактів у американських школах. Вони просили суд дати дозвіл на арешт підозрюваних і пояснювали, що вони становлять небезпеку для суспільства.

Суддя з аргументами обвинувачення не погодилася і вирішила, що ті мають носити електронний браслет і раз на тиждень бачитися зі своїми адвокатами.

Вирок Сари Бакус спричинив скандал - критики називали її "прихильником ісламських терористів". Згодом Бакус почала отримувати погрози - її евакуювали із зали суду.

Наразі всі всі п'ятеро підозрюваних знову знаходяться під вартою. Очуікється, що їх справу федеральний суд розгляне у вівторок.

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