Нове знеболювальне: у 100 разів сильніше за морфін і не викликає залежності
Американські дослідники створили ліки, що можуть здійснити революцію в анестезії. Новий знеболювальний препарат набагато ефективніший за морфін, але при цьому не має властивих йому побічних ефектів, у першу чергу - розвитку залежності.
Речовина, про яку йде мова, отримала назву AT-121, вже пройшла випробування на тваринах і показала дивовижні результати.
"Окрім того, вона ефективно блокує потенційне зловживання лікувальними опіоїдами, тому ми сподіваємося, що її можна буде використовувати не лише для лікування болю, а й для боротьби з опіоїдною залежністю", - розповів професор фармакології Університету Вейк-Форест Мей Чуань Ко, один із розробників нових ліків.
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Небезпечне задоволення
Сьогодні лікарські препарати з групи опіоїдів є найбільш ефективним способом анестезії, їх часто застосовують для лікування людей з хронічними захворюваннями різного походження.
Опіоїди впливають на рецептори мозку, що зменшують відчуття болю, але водночас стимулюють так званий центр задоволення. Пацієнти, що приймають опіоїди регулярно, звикають до відчуття насолоди - в них розвивається залежність від препарату.
Отримати таку залежність можна вже після кількох прийомів ліків - особливо з урахуванням того, що анестетики на різних людей по-різному: розрахувати точну дозу знеболювального для кожного пацієнта майже неможливо.
У Сполучених Штатах більш ніж 2 мільйони людей зловживають медичними опіоїдами. Минулого року міністр охорони здоров'я США оголосив надзвичайний стан, аби дати раду національній опіоїдній кризі.
Десятиліттями фармакологи намагалися створити речовину, що здатна блокувати біль і при цьому не впливати на центр задоволення. Але це виявилось непростим завданням.
Однак спеціалісти розробили кілька прототипів таких ліків, а новий препарат, здається, став справжнім проривом у цій сфері.
"AT-121 збалансовано об'єднує обидві функції в одній молекулі, ми вважаємо, що це набагато краща фармацевтична стратегія, ніж прийом двох різних препаратів одночасно", - пояснює Ко.
"Перспективний підхід"
Результати досліджень на тваринах вражають. В резус-макак знеболювальний ефект AT-121 був співставний з морфієм вже під час введення у 100 разів меншої дози.
При цьому він не лише не викликав звикання, а й знижував рівень наркотичної залежності у тварин, привчених до прийому опіоїдів.
Варто зауважити: все це не гарантує, що препарат здійснюватиме аналогічний вплив на людину. Проте така вірогідність доволі велика.
Досвіди над приматами - останній етап перед клінічними дослідженнями на людях. Вчені налаштовані дуже оптимістично.
"Загальні результати вражають, - каже професор фармакології Університету Північної Кароліни Браян Рот. - Це дуже перспективний і багатообіцяльний підхід".
Якщо клінічні випробування пройдуть успішно, AT-121 зможе продемонструвати ще одну суттєву перевагу над лікарськими опіоїдами.
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Під час випробувань препарату на мавпах нові ліки навіть за використання великих доз не призводили до ускладнень з диханням і не спричиняли проблем з діяльністю серця.
А це дає дослідникам надію на те, що передозування не стане серйозною проблемою під час майбутнього використання препарату.
Проте навіть у найкращому випадку новий анальгетик з'явиться в аптеках лише за кілька років: формальне затвердження нових препаратів - процес довгий.
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