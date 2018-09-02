Нове знеболювальне: у 100 разів сильніше за морфін і не викликає залежності

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Американські дослідники створили ліки, що можуть здійснити революцію в анестезії. Новий знеболювальний препарат набагато ефективніший за морфін, але при цьому не має властивих йому побічних ефектів, у першу чергу - розвитку залежності.

Речовина, про яку йде мова, отримала назву AT-121, вже пройшла випробування на тваринах і показала дивовижні результати.

"Окрім того, вона ефективно блокує потенційне зловживання лікувальними опіоїдами, тому ми сподіваємося, що її можна буде використовувати не лише для лікування болю, а й для боротьби з опіоїдною залежністю", - розповів професор фармакології Університету Вейк-Форест Мей Чуань Ко, один із розробників нових ліків.

Небезпечне задоволення

Сьогодні лікарські препарати з групи опіоїдів є найбільш ефективним способом анестезії, їх часто застосовують для лікування людей з хронічними захворюваннями різного походження.

Опіоїди впливають на рецептори мозку, що зменшують відчуття болю, але водночас стимулюють так званий центр задоволення. Пацієнти, що приймають опіоїди регулярно, звикають до відчуття насолоди - в них розвивається залежність від препарату.

Отримати таку залежність можна вже після кількох прийомів ліків - особливо з урахуванням того, що анестетики на різних людей по-різному: розрахувати точну дозу знеболювального для кожного пацієнта майже неможливо.

Копирайт изображения Wake Forest University Image caption Речовина AT-121 вже пройшла випробування на тваринах і показала дивовижні результати

У Сполучених Штатах більш ніж 2 мільйони людей зловживають медичними опіоїдами. Минулого року міністр охорони здоров'я США оголосив надзвичайний стан, аби дати раду національній опіоїдній кризі.

Десятиліттями фармакологи намагалися створити речовину, що здатна блокувати біль і при цьому не впливати на центр задоволення. Але це виявилось непростим завданням.

Однак спеціалісти розробили кілька прототипів таких ліків, а новий препарат, здається, став справжнім проривом у цій сфері.

"AT-121 збалансовано об'єднує обидві функції в одній молекулі, ми вважаємо, що це набагато краща фармацевтична стратегія, ніж прийом двох різних препаратів одночасно", - пояснює Ко.

"Перспективний підхід"

Результати досліджень на тваринах вражають. В резус-макак знеболювальний ефект AT-121 був співставний з морфієм вже під час введення у 100 разів меншої дози.

При цьому він не лише не викликав звикання, а й знижував рівень наркотичної залежності у тварин, привчених до прийому опіоїдів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Десятиліттями фармакологи намагалися створити речовину, що здатна блокувати біль і при цьому не впливати на центр задоволення.

Варто зауважити: все це не гарантує, що препарат здійснюватиме аналогічний вплив на людину. Проте така вірогідність доволі велика.

Досвіди над приматами - останній етап перед клінічними дослідженнями на людях. Вчені налаштовані дуже оптимістично.

"Загальні результати вражають, - каже професор фармакології Університету Північної Кароліни Браян Рот. - Це дуже перспективний і багатообіцяльний підхід".

Якщо клінічні випробування пройдуть успішно, AT-121 зможе продемонструвати ще одну суттєву перевагу над лікарськими опіоїдами.

Під час випробувань препарату на мавпах нові ліки навіть за використання великих доз не призводили до ускладнень з диханням і не спричиняли проблем з діяльністю серця.

А це дає дослідникам надію на те, що передозування не стане серйозною проблемою під час майбутнього використання препарату.

Проте навіть у найкращому випадку новий анальгетик з'явиться в аптеках лише за кілька років: формальне затвердження нових препаратів - процес довгий.

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