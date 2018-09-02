Проблеми з порно: Сеульські туалети перевірятимуть на наявність таємних камер

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Влада Сеулу зобов'язала щодня перевіряти громадські туалети на наявність прихованих камер - через величезну популярність відео, які таємно записуються у жіночих вбиральнях.

Таємна зйомка в туалетах для Південної Кореї є справжньою проблемою: лише минулого року влада зафіксувала більш ніж 6 тисяч випадків встановлення прихованих камер.

Записані відео, як правило, публікуються в мережі без відома самих жертв.

Цього року десятки тисяч південнокорейських жінок вийшли на протест проти запису подібних відео. Багато хто тримав у руках плакати з надписом "Моє життя - не ваше порно".

Активістки кажуть, що місцеві жінки змушені жити у постійному відчутті страху бути сфотографованими чи знятими на відео.

Близько 80% жертв прихованих камер - саме жінки.

Наразі громадські вбиральні в Сеулі інспектуються на наявність камер раз на місяць, повідомляє агентство Yonhap. Відтепер такі перевірки доведеться проводити щодня.

Представники місцевої поліції раніше розповідали BBC, що спіймати зловмисників "на гарячому" важко: часто вони встановлюють записувальні пристрої, а вже через 15 хвилин знімають їх і зникають.

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Хоча минулого року правоохоронці заарештували більш ніж 5 400 людей, які підозрювались у встановленні таємних камер, реальні терміни отримали лише 2% затриманих.

За даними Yonhap, близько 50 працівників, завдання яких - шукати приховані камери і демонтувати їх, за останні два роки не знайшли жодної.

Не тільки вбиральні

Кілька років тому у місті Пусан, що на півдні країни, поліція отримала вказівку перевіряти чоловіків, які мають відеокамери та поводяться підозріло. Як писали місцеві газети, поліцейські також обшукували жіночі примірочні кабінки на наявність камер за допомогою металошукачів.

Щоб зловмисники крадькома не робили фотографій "з-під спідниць", виробники смартфонів встановлюють на камери своїх пристроїв гучний звуковий сигнал.

Проблема настільки серйозна, що уряд розробив плакати, де зображена жінка на ескалаторі та чоловік за нею, що робить фото знизу. Підпис: "Будь ласка, дивіться за своєю спідницею".

Image caption Плакат-застереження на ескалаторі

Це викликало суперечки в суспільстві. Жінок обурило, що уряд покладає на них провину за ці дії - буцімто, проблеми б не було, якби вони не носили коротких спідниць.

Посадовці з Міністерства громадської адміністрації тоді визнали свою помилку.

"Ми лише хотіли показати, що закон забороняє робити знімки з-під чужих спідниць, але невдало вибрали супроводжувальний текст", - сказав представник Міністерства. Текст замінили на інший, більш прямолінійний: "Фотографувати заборонено".

Невдоволення висловлювали в газетах і чоловіки: їх ображало, що жінки, стоячи перед ними на ескалаторі, міцно притискають спідницю до ніг. Багато хто жалівся, що до них ставляться як до збоченців, тоді як вони - невинні пасажири.

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