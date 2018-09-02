Собор у Стамбулі: Варфоломій може надати автокефалію без згоди інших церков - "Громадське"

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В неділю, 2 вересня, на Архієрейському соборі Константинопольської церкви у Стамбулі єпископи розглянули низку тем, зокрема і тих, що стосуються майбутнього української автокефальної церкви.

Одне із питань, які обговорювали єпископи, - чи уповноважений Константинополь без згоди інших церков надати автокефалію церкві, яка про це просить.

Відповідь, схвалена учасниками собору - "так, Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень", повідомив кореспондент "Громадського" з місця подій.

Ця відповідь не означає автоматичного надання томосу Україні, а лише закладає основу для можливого ухвалення такого рішення в майбутньому.

Очікується, що засідання синоду Вселенського патріархату, на якому можуть підписати Томос щодо надання українській церкві автокефалії, відбудеться 9-11 жовтня цього року.

Про можливе надання Україні томосу активно заговорили кілька місяців тому: тоді Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної церкви, що визнавалася б православними церквами інших країн.

Згодом український парламент, а також архієреї наразі неканонічних УПЦ Київського патріархату й УАПЦ теж звернулись з проханням щодо автокефалії до Константинополя.

Під зверненням є кілька підписів представників УПЦ Московського патріархату, яка офіційно засудила можливість надання автокефалії невизнаним українським церквам.

Розкол в українському православ'ї

Розкол в українському православ'ї стався на початку 1990-х років після проголошення незалежності України.

Тоді частина українських православних ієрархів стали просувати ідею відокремлення від російської православної церкви. Це крило очолював митрополит Філарет, який тоді був головою УПЦ. Проте такі прагнення не сприйняли у Москві й за її сприяння у 1992 році на соборі в Харкові Філарета змістили.

Філарет із соратниками утворили власну православну церкву УПЦ Київського патріархату. Частина православних ієрархів створили ще одну церкву - Українську автокефальну православну церкву.

Обидві церкви до цього часу не були визнані жодною православною церквою світу, а автокефальна, попри назву, незалежною та визнаною також не була.

Канонічною залишилась тільки УПЦ Московського патріархату, яка отримала певну автономію у межах Російської православної церкви.

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Незалежна церква для України

Ідею утворення незалежної української церкви частина українських політиків виношувала ще з 1990-х років. Автокефалію активно пропагував президент Віктор Ющенко, однак конкретних кроків в цьому напрямку йому зробити так і не вдалося.

Його ініціативу згодом продовжив Петро Порошенко. З перших місяців свого президентства він проводив активні переговори з Константинополем про надання українському православ'ю Томосу про автокефалію.

У квітні 2018 року Порошенко заявив, що Україна нарешті як ніколи близька до створення власної незалежної церкви.

Незабаром після цього до стамбульської резиденції Варфоломія надійшли прохання митрополитів невизнаних українських церков про надання їм Томосу про автокефалію та аналогічні звернення від президента і Верховної Ради України.

Спочатку очікувалося, що томос може бути наданий вже у липні - до річниці хрещення Київської Русі, проте цього так і не сталось.

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