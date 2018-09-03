Вчені розшифрували геном беркута: це може врятувати вид від зникнення

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Британські дослідники здійснили прорив, який може врятувати майбутнє беркутів.

Беркути, яких часто називають "королями птахів", опинилися під загрозою зникнення у деяких регіонах. Проте останні успіхи спеціалістів із британського Інституту Сенгера можуть допомогти беруктам повернутися у звичні для них місця.

Розшифрування їх генетичного коду - частина більшого дослідження з вивчення геномів 25 видів тварин, що зустрічаються у Великій Британії.

Один з науковців охарактеризував останні відкриття як такі, що "змінять правила гри".

Що таке геном і чому він може бути корисним?

"Всі ми зроблені з коду, який складається з чотирьох однакових символів, - каже співробітниця Інституту Сенгера Джулія Вілсон. - Це план, записаний у вашій ДНК. Наполовину він передається вам від вашої мами, наполовину - від батька".

"Це саме те, що робить вас унікальним. Те, що робить вас вами".

"Але лише спосіб, у який ці символи чередуються один з одним, робить вас людиною. Або орлом".

Вчені вирішили розшифрувати геном беркута через цінність, яку ця генетична інформація може становити для збереження птахів.

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Доктор Роб Огден, біолог з Університету Единбурга, каже що проект допоможе керувати популяціями птахів. Наприклад, повернути у регіони, де їх з різних причин не лишилося.

"Якщо у вас є дані про весь геном будь-якого виду, це змінює правила гри, - каже Огден. - Це відкриває величезні перспективи для досліджень: від спостереження за станом здоров'я до розуміння специфіки розмноження виду. Це лише початок більшої подорожі у біологію беркутів".

В майбутньому вчені зможуть фіксувати стан здоров'я птахів аби розуміти, яких птахів найкраще переміщати.

Беркути в небезпеці

Беркути поширені по всьому світу - в Північній Америці, Європі та Азії. Але в деяких країнах їх популяції дуже невеликі і постійно зменшуються.

Як вправні хижаки беркути знаходяться на вершині харчового ланцюга і є дуже важливою складовою середовища, що їх оточує.

"У Британії вони знаходяться під загрозою, - каже доктор Вілсон. - Є багато проектів, спрямованих на захист беркутів, на розуміння їх біології - частина такої інформації може бути отримана завдяки розшифровці геному".

Дослідники з Японії вже використовують дані геному для кращого розуміння загроз, з якими стикаються різні види пташок у цій країні. В майбутньому така інформація може допомогти дізнатися, птахи з яких частин світу можуть бути переселені до Японії для заміщення місцевих популяцій.

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Де можна зустріти диких орлів

Майже всі орли, що зустрічаються на території Великої Британії, мешкають на островах та у високогір'ї Шотландії.

Дейв Секстон займається наглядом за птахами на острові Малл. Він слідкує за тим, аби процес гніздування орлів був безпечним для них. Але навіть такому знавцю птахів не завжди вдається знайти їх.

"Якщо йде дощ, вони просто знаходять захищену скелю і сидять там. Взимку це може продовжуватися по кілька днів", - каже Секстон.

За його словами, незаконне полювання на птахів досі залишається для них серйозною загрозою.

"Додаткові знання про їхню біологію, вимоги до їжі та території навколо можуть допомогти нам захистити їх", - додає чоловік.

"Якби так трапилося, що їх би тут не було - це стало б величезною втратою".

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