Національний музей Бразилії з величезною колекцією згорів у пожежі

Копирайт изображения Reuters Image caption У Національному музеї в Ріо-де-Жанейро знаходилися мільйони експонатів, які висвітлювали історію Бразилії та багатьох інших країн

Сильна пожежа охопила будівлю Національного музею Бразилії в Ріо-де-Жанейро. Це найстаріша наукова установа країни.

Пожежні намагаються впоратися з вогнем, що вирує у будинку, в якому зібрано понад 20 млн найцінніших експонатів.

Як повідомила бразильська газета Globo, експозиція музею практично знищена.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Цього року музей, будівля якого колись була резиденцією португальської королівської родини, відзначив своє 200-річчя.

На кадрах, які продемонструвало бразильське телебачення, можна побачити, як пожежа, що спалахнула після закриття музею, поширилася по всій будівлі.

Директор музею в інтерв'ю бразильському телебаченню назвав пожежу "культурною трагедією".

У цьому музеї були виставлені тисячі експонатів, що розповідають про історію Бразилії та інших країн, в тому числі й експонати з Давнього Єгипту.

Копирайт изображения Reuters Image caption Національний музей Бразилії відзначив 200-ліття цього року

Музей заснував в 1818 році король Португалії Жуан VI. У ньому знаходилася одна з найбільших в Америці колекцій мінералів, скам'янілостей, мумій, індіанського посуду.

Експозиція включала важливі для науки знахідки - кістки динозавра та скелет давньої жінки, яким було 12 тисяч років. Це найдавніший скелет людини, коли-небудь знайдений на американському континенті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівники музею говорять, що всередині музей "переважно знищений"

Один зі співробітників музею повідомив журналістам, що керівники закладу намагалися забезпечити фінансування "достатніх" ресурсів для збереження музею, який стикнувся з великими труднощами.

Бібліотекар музею Едсон Варгас да Силва повідомив місцевим ЗМІ, що у будівлі були дерев'яні підлоги та багато речей, які полум'я могло охопити миттєво, наприклад паперові документи.

Причина пожежі поки не з'ясована. Як повідомляється, співробітники музею раніше неодноразово скаржилися на скорочення фінансування.

Президент Бразилії Мішел Темер написав в Twitter, що сьогодні сумний день для всіх бразильців. "Цінність нашої історії неможливо оцінити збитком, нанесеним будівлі", - додав президент.

"Втрачені 200 років роботи, досліджень та знань", - написав Мішел Темер.

Пожежа, що стала символом кризи у Бразилії

Кеті Вотсон, кореспондент BBC у Південній Америці

Згоріла не тільки історія Бразилії, багато хто бачить в цій пожежі символ проблем, що охопили місто та всю країну.

Ріо-де-Жанейро охоплене кризою. Зростання насильства, глибокий спад в економіці та корупція серед політиків перетворили місто на бліду тінь того Ріо, який ми колись знали.

Лише нещодавно, у 2016 році, місто приймало Олімпійські ігри, в які Бразилія вклала мільярди доларів.

Але наслідки витрат на цю велику спортивну подію боляче вдарили по Ріо. Витрати на соціальні та суспільні потреби урізали. Водночас злочинність зросла, а кількість туристів зменшилася.

Це був музей, проблеми якого довгий час ігнорувалися, на його підтримку не виділяли достатньо коштів. Все це обернулося жахливими наслідками для національної спадщини Бразилії.