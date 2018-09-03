Нацгвардієць врятував від самогубства 16-річну дівчину

Копирайт изображения UNIAN

У Запоріжжі військовослужбовець Національної гвардії України врятував від самогубства 16-річну дівчину, яка планувала стрибнути з греблі Дніпровської ГЕС.

Згідно з повідомленням військової частини №3029 Нацгвардії на сторінці в Facebook, вранці 31 серпня старший солдат Леонід Стукало проїжджав греблею та помітив самотню дівчину, яка стояла на огороджувальних поручнях.

Військовослужбовець спинив автомобіль за 100 метрів від дівчини та обережно підійшов до неї. Він зміг переконати дівчину не скоювати самогубство та допоміг перелізти назад через поручні.

Він відвіз дівчину до Дніпровського відділу поліції Запоріжжя. У поліції з'ясували, що вона зникла з дому 2 дні тому і виконувала завдання із гри "Синій кит", останнім з яких був стрибок з греблі.

Доведення до самогубства

"Синій кит" - небезпечна гра для підлітків, кінцевою метою якої є доведення дитини до самогубства. За правилами гри, дитина має виконувати різні завдання, пов'язані із заподіянням собі шкоди.

За словами правоохоронців, гра має різні назви, серед яких: "Тихий дім" та "Море китів".

Правоохоронці просять батьків перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти постійно сидіти у соцмережах і організовувати їм дозвілля.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.