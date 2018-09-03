Журналістів Reuters засудили до 7 років ув'язнення у М'янмі
Суд у М'янмі засудив двох журналістів Reuters до семи років ув'язнення за порушення державної таємниці під час розслідування насильства проти мусульман рохінджа.
Ва Лона і Кяу Су Оо арештували минулого року під час перевезення офіційних документів, які їм перед тим надала поліція.
Цю справу розглядають як перевірку на свободу преси в М'янмі.
Журналісти продовжували наполягати на своїй невинуватості, заявивши, що їх підставила поліція.
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"Сьогодні сумний день для М'янми, журналістів Reuters Ва Лона та Кяу Су Оо, та свободи преси будь де", - сказав головний редактор Reuters Стівен Адлер.
Ва Лон, 32 років, та Кяу Су Оо, 28 років, збирали докази про страту армією 10 чоловік в селі Інн Дін на півночі штату Ракхайн.
У ході розслідування двоє працівників поліції запропонували журналістам документи, але одразу після їх передачі поліція арештувала працівників Reuters.
Влада пізніше розпочала власне розслідування вбивств, підтвердивши, що різанина мала місце, і пообіцявши покарати тих, хто брав у ній участь.
Вирок оголосили через рік після початку кризи в штаті Ракхайн, коли група бойовиків рохінджа напала на декілька постів поліції.
Військові відреагували на це жорстоким переслідуванням меншини рохінджа.
ООН заявила, що проти керівництва армії в М'янмі потрібно розпочати розслідування та притягти до відповідальності за обвинуваченням у геноциді.
Доступ ЗМІ до Ракхайну суворо контролюється урядом, тому важко отримати надійні новини з регіону.
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