Журналістів Reuters засудили до 7 років ув'язнення у М'янмі

Копирайт изображения AFP REUTERS Image caption Журналісти заявляють, що їх підставила поліція

Суд у М'янмі засудив двох журналістів Reuters до семи років ув'язнення за порушення державної таємниці під час розслідування насильства проти мусульман рохінджа.

Ва Лона і Кяу Су Оо арештували минулого року під час перевезення офіційних документів, які їм перед тим надала поліція.

Цю справу розглядають як перевірку на свободу преси в М'янмі.

Журналісти продовжували наполягати на своїй невинуватості, заявивши, що їх підставила поліція.

"Сьогодні сумний день для М'янми, журналістів Reuters Ва Лона та Кяу Су Оо, та свободи преси будь де", - сказав головний редактор Reuters Стівен Адлер.

Ва Лон, 32 років, та Кяу Су Оо, 28 років, збирали докази про страту армією 10 чоловік в селі Інн Дін на півночі штату Ракхайн.

У ході розслідування двоє працівників поліції запропонували журналістам документи, але одразу після їх передачі поліція арештувала працівників Reuters.

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Влада пізніше розпочала власне розслідування вбивств, підтвердивши, що різанина мала місце, і пообіцявши покарати тих, хто брав у ній участь.

Вирок оголосили через рік після початку кризи в штаті Ракхайн, коли група бойовиків рохінджа напала на декілька постів поліції.

Військові відреагували на це жорстоким переслідуванням меншини рохінджа.

ООН заявила, що проти керівництва армії в М'янмі потрібно розпочати розслідування та притягти до відповідальності за обвинуваченням у геноциді.

Доступ ЗМІ до Ракхайну суворо контролюється урядом, тому важко отримати надійні новини з регіону.

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