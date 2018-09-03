Зірка Instagram померла на яхті мексиканського мільярдера

Копирайт изображения SINEAD MCNAMARA/INSTAGRAM

Instagram блогерка Шинеад МакНамара померла у Греції на яхті мексиканського мільярдера.

20-річну австралійку знайшли в критичному стані на судні у четвер. Під час перельоту до лікарні вона померла.

Влада Греції розпочала розслідування того, що сталося на човні, який знаходився в порту на острові Кефалонія.

Супер'яхта належить мексиканському гірничому магнату Альберто Байлересу.

Сам пан Байлерес та його сім'я покинули яхту "Королева майя IV" за декілька днів до інциденту, повідомили грецькі новинні сайти.

Пані МакНамара родом з Нового Південного Уельсу (Австралія), регулярно розміщувала фотографії своїх подорожей в Instagram, де мала понад 12 тисяч підписників.

У своєму останньому пості місяць тому вона написала: "Живу і працюю на човні, бачу все, що може запропонувати світ".

Обставини її смерті залишаються незрозумілими. Грецькі ЗМІ повідомили, що влада наказала яхті залишатиметься в порту Аргостолі на час розслідування.

На борту була лише команда судна, коли пані МакНамару знайшли без свідомості і "зв'язаною мотузкою" в задній частині човна, повідомляє видання The Australian.

Двоюрідний брат загиблої розповів газеті Daily Telegraph, що сім'я не знає причини смерті.

Газета повідомила, що мати та сестра пані МакНамари вже були на шляху до Греції, аби відвідати її, коли отримали повідомлення про трагедію.

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