В Індії Ikea оштрафували через гусінь у рисі
Ikea в Індії оштрафували після того, як клієнт знайшов гусінь у рисовій страві в ресторані магазину.
Інцидент стався в місті Гайдарабад на півдні Індії.
Абід Мохаммед написав про свою "знахідку" в Twitter в п'ятницю, позначивши в дописі владу міста.
Після розслідування чиновники наклали штраф на меблевого гіганта у 141 долар.
Шведська фірма, яка відкрила свій перший магазин в Індії на початку серпня, заявила, що шкодує про інцидент.
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Пост пана Мохаммеда набув поширення в соціальних мережах.
Він спонукав посадових осіб відвідати магазин Ікеа та взяти зразки різних страв, що подаються в його ресторані.
Один з чиновників повідомив газеті Deccan Herald, що магазин оштрафували за недотримання гігієнічних норм.
"В одному з продуктів були черв'яки. Керівництво Ikea визнало наявність серйозних санітарних проблем", - заявив чиновник.
Ikea вирішила інвестувати в Індію в найближчі 10 років 1,5 мільярда доларів.
Відкриття магазину мережі в Гайдарабаді викликало величезні натовпи. Гігантський синій ТЦ займає площу більше п'яти гектарів.
Гайдарабад, технологічний центр, також є індійським "домом" для інших глобальних компаній, таких як Microsoft, Google та Facebook.
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