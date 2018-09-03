В Індії Ikea оштрафували через гусінь у рисі

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Ikea в Індії оштрафували після того, як клієнт знайшов гусінь у рисовій страві в ресторані магазину.

Інцидент стався в місті Гайдарабад на півдні Індії.

Абід Мохаммед написав про свою "знахідку" в Twitter в п'ятницю, позначивши в дописі владу міста.

Після розслідування чиновники наклали штраф на меблевого гіганта у 141 долар.

Шведська фірма, яка відкрила свій перший магазин в Індії на початку серпня, заявила, що шкодує про інцидент.

Пост пана Мохаммеда набув поширення в соціальних мережах.

Він спонукав посадових осіб відвідати магазин Ікеа та взяти зразки різних страв, що подаються в його ресторані.

Один з чиновників повідомив газеті Deccan Herald, що магазин оштрафували за недотримання гігієнічних норм.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ресторан в магазині Ikea в Гайдарабаді

"В одному з продуктів були черв'яки. Керівництво Ikea визнало наявність серйозних санітарних проблем", - заявив чиновник.

Ikea вирішила інвестувати в Індію в найближчі 10 років 1,5 мільярда доларів.

Відкриття магазину мережі в Гайдарабаді викликало величезні натовпи. Гігантський синій ТЦ займає площу більше п'яти гектарів.

Гайдарабад, технологічний центр, також є індійським "домом" для інших глобальних компаній, таких як Microsoft, Google та Facebook.

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