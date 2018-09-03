Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вертоліт Mi-8 (архівне фото)

Двоє українців стали жертвою катастрофи гелікоптера, який належав молдавській авіакомпанії, в Афганістані. Ще один українець вижив, повідомляє управління цивільної авіації Молдови.

За даними відомства, в аварії, що сталася в неділю, 2 вересня, загинули загалом 12 людей - двоє українців та ще 10 пасажирів - афганських громадян.

Загалом на борту перебувало 14 людей: троє членів екіпажу-українців та 11 пасажирів - громадян Афганістану.

За інформацією від іншого джерела в органах безпеки Афганістану, в аварії загалом загинуло 13 осіб - вижив лише один українець, повідомляє AFP.

Його стан стабільний, повідомили BBC Україна в молдавській авіакомпанії з Кишинева Valan International Cargo Charter, якій належав гелікоптер.

Як розповів голова відділу якості компанії Віктор Шкьопу, українець зараз перебуває у військовому шпиталі. Незабаром його мають перевезти до іншої лікарні.

Українські пілоти вже деякий час працювали в молдавській компанії і мали кілька відряджень в Афганістан до цього, повідомили в авіакомпанії.

Катастрофа сталася через технічні проблеми незабаром після злету гелікоптера з військової бази біля міста Мазарі-Шариф на півночі країни. Про це розповів заступник командира афганських сил на півночі Афганістану Назер Худа Памірі, повідомляє AFP.

За його словами, вертоліт Mi-8, що перевозив афганських військових до провінції Фар'яб на північному заході країни, загорівся після зіткнення із землею.

Гелікоптер винайняло міністерство оборони Афганістану, повідомив речник відомства Мохаммад Радманіш.

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