Українські фільми здобули нагороди на міжнародних кінофестивалях

Копирайт изображения UKRAINEMFA Image caption Український фільм про співака і добровольця Василя Співака здобув нагороду в Португалії

Українсько-італійський фільм "Ізі" здобув нагороду у Венеції, а стрічка"Міф" - на кінофестивалі у Португалії.

"Ізі" відзначили премією Kineo Diamond Award у номінації найкращий фільм-дебют.

Стрічку "Ізі" зняв режисер Андреа Маньяні. Україна профінансувала фільм на 58%, 20% з яких надало Держкіно.

Про нагороду повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Стрічка вийшла в прокат в Україні у вересні 2017 року.

Зйомки фільму відбувалися переважно на заході України - поблизу Львова і Трускавця. Лише невелика частина фільму знімалася в Італії.

Головні ролі у стрічці виконували італійські актори, з українців в "Ізі" знявся Остап Ступка.

Фільм розповідає про італійця-невдаху, який на прохання брата везе до карпатського села труну з тілом українця, який загинув у нього на виробництві. Дорогою з героєм трапляються пригоди.

Премія Kineo Movie Diamond Award заснована у 2002 Міністерством культури Італії. Її вручають італійським фільмам, які мають великий глядацький успіх і отримав нагороди міжнародних фестивалів.

Вручення премії проходить під час Венеційського кінофестивалю.

Тріумф у Португалії

Український фільм "Міф" виграв одну з головних нагород кінофестивалю Figueira Film Art у Фігейра-да-Фош у Португалії.

Нагороду отримав режисер фільму Іван Ясній. Другим режисером стрічки був Леонід Кантер, який скоїв самогубство у червні цього року.

На фестивалі відзначили також режисера монтажу Ярослава Попова.

Після перемоги фільм показали в Лісабоні, повідомило Посольство України в Португалії.

Фільм, що йшов в українському прокаті на початку 2018 року, розповідає про життя Василя Сліпака - знаного у світі оперного співака, який вирішив піти добровольцем на Донбас. У червні 2015-го він загинув від снайперської кулі на Донеччині.

Кінофестиваль Figueira Film Art відзначає найкращі фільми незалежного кіно.

У програмі фестивалю Figueira Film Art зокрема також показали фільм "Травень" українського кліпмейкера Віктора Придувалова і короткий анімаційний ролик "Вода на землі" харківського школяра Костянтина Гордієнка.

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