Шлях до НАТО і Крим без флоту РФ: як Порошенко хоче змінити Конституцію

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Президент Петро Порошенко пропонує закріпити в Конституції прагнення України до НАТО та Євросоюзу, а також виключити положення, яке дозволяє базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Відповідний законопроект він зареєстрував у Верховній Раді 3 вересня. Про це повідомила на погоджувальній раді представник президента у парламенті Ірина Луценко.

"Зареєстровані зміни до Конституції щодо закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України. Внесені будуть зміни до статей: 85, 102, 116, якими передбачено відповідальність Верховної Ради, президента України, а також уряду по закріпленню європейського та євроатлантичного напрямку", - заявила вона.

Пан Порошенко на День Конституції в червні пообіцяв внести такі правки в Основний закон.

"Існує очевидна загроза ревізії європейської та євроатлантичної стратегії під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин", - пояснив ініціативу президент.

Чорноморський флот РФ та Конституція

Петро Порошенко хоче виключити положення, що дозволяє використовувати бази на території України для тимчасового перебування іноземних військ на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами, а також ратифікованими парламентом.

"Йдеться про перебування Чорноморського флоту РФ на території кримського півострова, який є українським", - заявила пані Луценко.

Пізніше у своєму Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив, що ввечері у понеділок в адміністрації президента відбудеться спеціальна зустріч керівників парламентських фракцій та груп. "Зміни до Конституції щодо подальшої європейської інтеграції України та вступу до НАТО мають бути ухвалені Верховною Радою максимально швидко, вважає президент", - підкреслив пан Цеголко.

Для чинності проект має підтримати більшість депутатів, а потім конституційна більшість (300 голосів) на наступній сесії парламенту. Крім того, свій висновок щодо законопроекту має надати Конституційний суд.

Повний текст проекту на сайті парламенту поки що відсутній.

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