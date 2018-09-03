У Малайзії двох жінок публічно відшмагали за лесбійський секс

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У Малайзії двох жінок, засуджених за спробу лесбійського сексу в автомобілі, відшмагали в релігійному суді штату Теренггану.

Обидві засуджені - мусульманки віком 22 та 32 роки. Їх заарештували в квітні ісламські правоохоронні органи після того, як жінок заскочили в автомобілі на одній з площ.

Минулого місяця вони визнали себе винними у порушенні ісламських законів. Їх засудили до побиття та штрафу у розмірі $800.

Кожній завдали по шість ударів.

За побиттям спостерігали понад сто людей, повідомляє місцеве новинне видання The Star.

Згідно з офіційними даними, в країні вперше засудили за одностатеві стосунки і вперше застосували публічне побиття як покарання. Гомосексуальні дії в країні незаконні і за світськими законами, і за релігійними.

"Про біль не йшлося"

Правозахисники відреагували з обуренням. Малайзійська правозахисна група "Організація жіночої допомоги" заявила інформаційному агентству Reuters, що вона "вражена таким грубим порушенням прав людини".

"Сексуальні дії між дорослими за взаємною згодою не повинні вважатися кримінальним злочином, не кажучи вже про побиття", - заявили також в "Організації жіночої допомоги".

Член виконавчої ради штату Сатіфул Бахрі Мамат виступив на захист покарання.

Він заявив агентству Reuters, що в цьому випадку не йшлося про "катування або завдання тілесної шкоди". Побиття провели публічно, щоб воно "послужило уроком для суспільства".

Побиття за ісламським правом - не те саме, що побиття, присуджене за злочини світськими законами. Воно не має на меті завдати болю, зазначає The Star.

Малайзія є поміркованою країною, де переважає мусульманське населення, але в останні роки релігійні настрої стали наростати.

Малайзія має подвійну правову систему. Мусульмани дотримуються шаріатського або ісламського законодавства в особистих справах, на кшталт шлюбу чи опіки, а представники інших релігій дотримуються цивільного права.

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