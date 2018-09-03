У Ботсвані вбили майже сто слонів. Вчені заявили про глобальну загрозу

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Майже 90 мертвих слонів виявили неподалік від знаменитого заповідника у Ботсвані.

Організація "Слони без кордонів", яка проводить аерозйомку місцевості, зазначає, що масштаби вбивств від рук браконьєрів тут безпрецедентні.

У Ботсвані - найбільша у світі популяція слонів, але браконьєри вдерлися в її кордони.

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Втрачений рай

Вчені, що проводять дослідження, стверджують, що велику кількість слонів вбили заради їхніх бивнів кілька тижнів тому. Ще п'ять білих носорогів вполювали протягом останніх трьох місяців.

"Я в шоці, я цілком вражений. Масштаб браконьєрства щодо слонів на сьогодні є найбільшим, ніж будь-де в Африці до цього", - сказав доктор Майк Чейз зі "Слонів без кордонів".

За даними Великого перепису слонів, третину африканських слонів вбили в останнє десятиліття, 60% слонів Танзанії загинули в останні п'ять років.

Ботсвана славилася своєю непримиренністю до браконьєрів. Інциденти нападів на тварин в країні були рідкісними завдяки озброєним та ефективним підрозділам боротьби з браконьєрством. Це значно допомагало уникати втрат серед слонів, порівняно з іншими регіонами.

Попри брак огорож на кордонах, дані з маячків показали, що слони відступають з Анголи, Намібії та Замбії, воліючи залишитись в кордонах Ботсвани, де, як вважалося, було безпечніше.

Ботсвану, що мала 130 тис. слонів, називали їхнім останнім прихистком в Африці, оскільки браконьєри, охочі до слонової кістки, продовжували винищувати стада на решті континенту.

Перший знак, що ситуація змінюється, помітили два роки тому, коли ВВС летіла з паном Чейзом біля кордону з Намібією, і він вперше виявив кілька слонячих туш без бивнів.

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Але ці останні вбивства сталися глибоко в Ботсвані, поруч із захищеним природоохоронним заповідником в Дельті Окаванґо, що приваблює туристів з усього світу.

"Люди попереджали нас про майбутню проблему з браконьєрством, але ми думали, що готові до цього", - сказав пан Чейз.

На його думку, причина ситуації - у роззброєнні державних підрозділів, що боролися з браконьєрством.

"Браконьєри тепер націлилися на Ботсвану. У нас найбільша в світі популяція слонів, і це наче запрошення для браконьєрів, - каже він. - Звісно, ми повинні робити більше, щоб зупинити те, що ми бачимо в нашому дослідженні".

Уряд Ботсвани має вжити негайних заходів, переконаний Майк Чейз.

"Наш новий президент повинен захистити спадок Ботсвани і швидко вирішити цю проблему. Туризм є життєво важливим для нашої економіки і робочих місць, так само як і наша міжнародна репутація, адже досі нас сприймали як безпечну фортецю для слонів", - додає дослідник.

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