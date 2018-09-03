Ізраїльська станція вибачилась за музику Вагнера в ефірі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ріхард Вагнер був улюбленим композитором Гітлера

Ізраїльська корпорація телерадіомовлення вибачилась перед слухачами за те, що поставила в ефірі музику Ріхарда Вагнера.

В країні німецький композитор є дуже суперечливою фігурою через свої антисемітські погляди.

Проте у п'ятницю одна із провідних радіостанцій, що спеціалізується на класичній музиці, поставила фрагмент музичної драми Вагнера "Сутінки богів".

У своєму зверненні керівництво станції пояснило, що редактор "помилився у виборі", в майбутньому слухачі більше не почують музику німецького композитора.

У компанії додали, що чудово розуміють, який біль така помилка могла викликати у громадян країни, що пережили Голокост.

Вагнер відомий своєю прихильністю до расизму. Також композитор є автором памфлету під назвою "Юдаїзм у музиці". У ньому він висловлює думку, що євреї "не здатні до художнього вираження".

Жодної офіційної заборони на музику Вагнера в Ізраїлі немає, але почути її тут майже неможливо. Причина - несприйняття композитора в ізраїльському суспільстві.

Щоправда, є і ті, хто розкритикував миттєві вибачення радіостанції. На їхню думку, неприйнятні погляди Вагнера не скасовують його талант і заслуги.

"Серед тих, хто пережив Голокост, є так само багато людей, яким подобається музика Вагнера, як і тих, хто проти неї", - каже Джонатан Лівни, голова Вагнерівського товариства Ізраїлю.

У 2011 році ізраїльський оркестр зіграв композицію Вагнера у Німеччині. Тоді диригент оркестру заявив, що ідеологія, яку сповідував композитор, є жахливою, але метою дійства було "відділити людину від створеного нею мистецтва".

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