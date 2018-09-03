Вперше за 12 років: Мессі вибув з боротьби за звання "Найкращий гравець року"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі вперше за 12 років не потрапив до фінального списку претендентів на звання найкращого гравця року за версією ФІФА.
Такий висновок можна зробити з шорт-листа премії, який опублікований на сайті футбольної організації.
До цього Мессі опинявся серед фіналістів конкурсу ФІФА 11 років поспіль, а головний приз вигравав п'ять разів.
Натомість до трійки претендентів на цьогорічну нагороду ФІФА увійшли Кріштіану Роналду ("Ювентус", збірна Португалії), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, збірна Хорватії) і Мохаммед Салах ("Ліверпуль", збірна Єгипту).
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Так Роналду, який є багаторічним конкурентом Мессі за найпрестижніші футбольні нагороди, має шанси здобути звання найкращого гравця.
Якщо це станеться, нагорода стане шостою у його кар'єрі.
Очікується, що переможця оголосять 24 вересня під час урочистої церемонії в Лондоні.
Раніше ФІФА викладала розширений список претендентів на звання "Кращий гравець року" - до нього Мессі ще включили.
Також у список тоді входили Антуан Грізманн ("Атлетико", збірна Франції), Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті", збірна Бельгії), Еден Азар ("Челсі", збірна Бельгії), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", збірна Франції), Гаррі Кейн ("Тоттенгем", збірна Англії) та Рафаель Варан ("Реал", збірна Франції).
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