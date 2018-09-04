В Індії добудовують найвищу статую у світі

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Роботи з будівництва статуї, що стане найвищою у світі, майже завершені. Відкрити монумент влада Індії планує вже в жовтні цього року.

Висота статуї, що зараз будується у штаті Гуджарат, складатиме 182 метри.

Вона присвячена Сардару Пателю - "герою боротьби за незалежність Індії", який також є одним із співавторів конституції та творців політичної системи країни.

Наразі перше місце в списку найвищих статуй займає Будда Весняного Храму, що знаходиться у Китаї. Її висота - 128 метрів.

Будівництво монументу коштувало індійському уряду 29,9 мільярдів рупій - приблизно 330 мільйонів доларів. Вважається, що проект є дітищем прем'єр-міністра Нарендра Моді.

Відкриття Статуї соборності відбудеться вже наступного місяця - урочиста церемонія запланована на 31 жовтня.

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Сардар Патель є справжнім героєм для індійських націоналістів.

Після того, як у 1947 році Індія отримала незалежність, Патель почав працювати в місцевому уряді і зробив чимало для того, аби країна не розпалася на велику кількість невеликих держав, а залишилася єдиною.

Індійські націоналісти вважають, що через прихід до влади династії Неру-Ганді роль Пателя в історії країни до цього часу не оцінена належним чином.

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Під час передвиборчої кампанії 2013 року нинішній прем'єр Нарендра Моді заявив: "Кожен громадянин Індії жалкує, що Сардар Патель не став першим керівником уряду".

Після завершення будівництва Статуя соборності за висотою вдвічі перевищуватиме нью-йоркську Статую свободи.

Копирайт изображения AFP Image caption Над зведенням гігантського пам'ятника працюють більш ніж 2 500 будівельників

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