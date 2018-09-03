Як працюють роботи, яким можуть доручити оперувати британців

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Британська компанія Versius презентвала нову роботизовану хірургічну систему. Очікується, що вже наступного року її будуть застосовувати під час реальних операцій.

Робот Versius - не перша система такого роду. Наразі більш ніж 70 лікарень у Великій Британії використовують американський аналог під назвою da Vinci.

Versius менший за розмірами і, як запевняють розробники, гнучкіший і рухливіший за конкурентів. Такі переваги дозволять йому здійснювати ширший спектр операцій.

Versius має декілька незалежних "рук, які легко налаштувати". "Це означає, що лікарні зможуть постійно навантажувати робота різними видами робіт. Все це робить його економічним", - каже Люк Харес, співзасновник компанії CMR Surgical.

Кожен робот має гнучкі сустави, що подібні до людських. "Руками" робота за допомогою джойстика та екрану може керувати хірург.

Versius використовує лапароскопічний метод хірургії: операції на внутрішніх органах проводяться за через дуже невеликі розрізи.

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Результат - менший біль і швидше загоєння ран у порівнянні зі звичайною хірургією.

"Для того, аби навчитися проводити лапароскопічні операції "ручними" інструментами, хірургам знадобиться принаймні 80 годин. Значна кількість лікарів вважає, що засвоїти таку техніку оперування взагалі неможливо", - каже хірург округу Еденбрук та ще один співзасновник CMR Surgical Марк Слек.

"Натомість аби навчитися цьому з використанням Versius знадобиться близько 30 хвилин - це дозволить багатьом лікарям усвідомити переваги лапароскопії", - додає Слек.

Розквіт роботизованої хірургії

Лідером в області роботизований хірургії є система da Vinci, створена каліфорнійською компанією Intuitive Surgical.

У Великій Британії роботи da Vinci використовуються з 2001 року, у світі налічується близько 4 500 роботів.

В основному їх застосовують при операціях на передміхуровій залозі, сечовому міхурі і в гінекології, хоча діапазон можливих операцій постійно збільшується.

Строк дії найважливіших патентів da Vinci нещодавно добіг кінця, тому у сферу роботизованої хірургії почали активно заходити нові гравці.

Google співпрацює з Johnson & Johnson і виробником медичного обладнання Verb Surgical. Мета - підключити роботів до інтернету і зробити так, аби вони мали змогу навчатися один у одного. Запуск запланований на 2020 рік.

Компанія Medtronic, що є найбільшим у світі виробником медичного обладнання, також працює над роботом-хірургом і планує презентувати його вже наступного року.

За словам пластичного хірурга Надін Хачач-Харам, поступово робототехніка буде займати все більш важливе місце в операційній.

"Роботи нового покоління більш універсальні, компактні та економічні. А це означає, що ми зможемо виконувати роботизовані операції на місцевому рівні, а не лише у великих лікарнях", - каже Хачач-Харам.

За її словами, вже незабаром роботами навіть не потрібно буде керувати - вони зможуть самостійно виконувати окремі елементи операцій.

Очікується, що за кілька місяців робот Versius отримає офіційну ліцензію.

Ціна системи поки невідома, але розробники кажуть, що обладнання буде більш доступним для британських лікарень, ніж продукти конкурентів.

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