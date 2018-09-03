Офіс BBC у Лондоні не працював на вхід та вихід через “підозріле авто”

Працівникам і відвідувачам лондонського офісу BBC на деякий час заборонили залишати будівлю і заходити в неї. Поліція пояснила, що такі заходи необхідні через "підозрілий автомобіль", припаркований неподалік від BBC Broadcasting House.

Британська поліція за допомогою самохідного робота здійснила контрольований підрив автомобіля, припаркованого поруч із офісом BBC у Лондоні.

Дороги навколо були перекриті. Працівникам BBC на деякий час заборонили заходити у будівлю і залишати її. Людям порадили відійти від вікон подалі.

Згодом правоохоронці оглянули фургон: всередині знайшли лише картонні коробки та мотоцикл.

Всі входи і виходи будівлі BBC були закриті о 16:50 за місцевим часом. Їх знову відкрили лише близько 18:30.

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Згодом поліція випустила повідомлення про інцидент: "Ситуацію вичерпано, всі дороги знову відкриті. О 3:15 ми отримали повідомлення про підозрілий автомобіль на Портленд-плейс. Вдячні вам за терпіння, проявлене, поки офіцери працювали на місці події".

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