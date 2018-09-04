Skype прибере схожі на Snapchat елементи після скарг користувачів

Копирайт изображения Skype Image caption Новий інтерфейс Skype для мобільних

Корпорація Microsoft оголосила, що видалить зі Skype ряд елементів у стилі месенджера Snapchat.

Програмний гігант оновив Skype у червні 2017 року, проте наштовхнувся на критику з боку користувачів, які заявили, що це "дурне" і "найгірше за усі часи оновлення".

Microsoft погодилась, що частина нових елементів "заважають" користуватись програмою за її основним призначенням: для обміну повідомленнями та здійснення телефонних дзвінків.

Значна частина оновлень просто "не відповідає" потребам більшості користувачів, говориться в заяві компанії.

Компанія зменшить можливості для навігації в програмі з п'яти до трьох, видаливши кнопку Highlights та камери.

Коли Microsoft оголосила про червневе оновлення Skype 2017 року, компанія повідомила BBC: "Ми знаємо, що це велика зміна, і ми вітаємо відгуки на неї".

"Ми впевнені, що продовжуючи слухати користувачів та випускаючи оновлення для додатка ... ми зможемо продовжувати покращувати досвід користувачів".

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Зараз дизайн-директор Skype Пітер Скіллман написав у своєму блозі: "Минулого року, ми спробували деякі зміни в дизайні, і почули від клієнтів, що ми занадто ускладнюємо наші основні функції".

Microsoft придбала запущений 2003 року Skype в 2011-му.

Але тепер Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp, а також Telegram та Snapchat забезпечують подібні функції, а багато ідей програми повторюють одна за одною.

Наприклад, Messenger та Instagram містять функцію "Історії", яка спочатку з'явилась у Snapchat.

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