Лувр Абу-Дабі на невизначений термін відклав презентацію найдорожчої картини світу

Копирайт изображения CHRISTIE'S Image caption Картину очистили і відреставрували від зображення зліва до зображення справа

Лувр Абу-Дабі відклав на невизначений термін презентацію найдорожчої у світі картини Спаситель світу (Salvator Mundi), яку вважають роботою Леонардо да Вінчі.

Музей не пояснив причин затримки.

Портрет Ісуса Христа придбали в листопаді минулого року в Нью-Йорку за рекордною ціною 450 мільйонів доларів після запеклих торгів.

Пізніше з'ясувалося, що таємничим покупцем витвору мистецтва став саудівський принц.

Лувр Абу-Дабі відкрився минулого року, а картину мали презентувати 18 вересня 2018 року.

Пов'язане з владою ОАЕ видання The National повідомляє, що ніякої нової дати не було оголошено, цитуючи Департамент культури та туризму Абу-Дабі.

Газета вважає, що музей чекає з презентацією картини до свого річного ювілею, 11 листопада.

Після жвавих торгів за картину на аукціоні минулого року відразу почалося обговорення хто саме зробив фінальну пропозицію.

Спочатку американські ЗМІ повідомляли, що саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман був невідомим покупцем.

Проте документи, які пізніше потрапили в розпорядження інформаційного агентства Reuters та інших, показали, що саудівський принц Бадер бін Абдулла бін Фархан, родич наслідного принца, здійснив покупку від імені Департаменту культури та туризму Абу-Дабі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лувр Абу-Дабі

Леонардо да Вінчі помер у 1519 році, і існує менше ніж 20 його картин.

Автентичність портрета як твору художника піддавалася сумніву.

Раніше вважалося, що його виконав один з його учнів, однак провідні фахівці зараз говорять, що автентичність картини не піддається розумному сумніву.

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